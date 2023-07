Aluno do Mestrado do Unis publica estudo sobre os Profissionais de Tecnologia da Informação em revista científica Qualis-CAPES A2

A publicação deste estudo em uma revista científica de alto impacto, classificada como Qualis-CAPES A2, é um marco para a nossa instituição.

Foto: Grupo Educacional Unis

É com grande satisfação que o Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Unis informa a publicação do estudo intitulado: “Profissional de Tecnologia da Informação, formação acadêmica e empregabilidade: o estado da arte da literatura científica”, realizado por Geraldo Márcio de Assis Silva, aluno do Mestrado, juntamente com seu orientador Rodrigo Franklin Frogeri e co-orientador Alessandro Ferreira Alves.

O estudo foi publicado na renomada revista científica RBEPT – Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica da UFRN, que possui classificação A2 no sistema Qualis-CAPES. No estudo, Geraldo Márcio de Assis Silva se propôs a investigar a empregabilidade dos profissionais no campo de Gestão de Sistemas de Informação (MIS – Management Information System), uma questão cada vez mais relevante na economia global.

O objetivo principal foi compreender como a literatura científica tem abordado os temas “empregabilidade” e “profissional de Tecnologia da Informação”. Para isso, foram selecionados criteriosamente 51 estudos considerados os mais relevantes ao longo de quatro décadas de publicações científicas. Os resultados obtidos revelaram importantes discussões acerca da necessidade de reestruturação dos currículos de MIS, visando atender às demandas do mercado. Além disso, o estudo apontou para a importância de reposicionar o papel do profissional de TI e da própria tecnologia da informação nas organizações, bem como as exigências do mercado para esses profissionais, destacando-se a necessidade do desenvolvimento de habilidades Soft Skills.

A publicação deste estudo em uma revista científica de alto impacto, classificada como Qualis-CAPES A2, é um marco para a nossa instituição. Ela reforça o compromisso com a produção científica de qualidade e contribui para a ampliação do conhecimento científico e fortalecimento da pesquisa em nosso meio acadêmico.

Fonte: Grupo Educacional Unis