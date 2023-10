Aluno de Nutrição do Unis realiza projeto de reeducação alimentar com pacientes da Policlínica Central de Varginha

Daniel elaborou para os pacientes um cronograma de reuniões com nutricionistas

Foto: Grupo Unis

Nos meses de julho e agosto, o aluno Daniel Lino Ribeiro do curso de Nutrição do Unis, realizou um projeto de extensão de reeducação alimentar com pacientes da Policlínica Central de Varginha.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, o projeto intitulado “Supere-se” foi realizado pelo aluno com o objetivo de diminuir a fila de espera de pacientes e ajudar na melhoria das escolhas alimentares, oferecendo um atendimento mais próximo e humanizado, quebrando mitos sobre a alimentação saudável.

Daniel elaborou para os pacientes um cronograma de reuniões com nutricionistas, acompanhado da impressão de materiais informativos para os pacientes, que também receberam um acompanhamento online diário para tirar dúvidas e receberem dicas e informações sobre nutrição e hábitos alimentares saudáveis.

fonte: Grupo Unis