Aluno de Nutrição do Unis organiza manual do estagiário para profissionais do Hospital Bom Pastor em Varginha

O manual busca organizar um passo a passo simplificado da rotina do estágio em Nutrição Clínica no HBP

No mês de maio, o alunos Daniel Lino Ribeiro, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizou um projeto de extensão que consistiu em organizar um Manual do Estagiário para o Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Voltado para estagiários da área da Nutrição, o manual busca organizar um passo a passo simplificado da rotina do estágio em Nutrição Clínica no HBP, visando facilitar o dia a dia do estágio clínico, levando conhecimento da rotina dos estagiários bem como obrigações diárias que se fazem necessárias para o bom andamento do setor de nutrição.

O manual foi elaborado em conjunto com nutricionistas do HBP e posteriormente apresentado aos estagiários e profissionais do Hospital em sua versão impressa, junto a uma troca de ideias sobre o material elaborado.

