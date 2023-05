Alunas do curso de Psicologia serão delegadas de Varginha na Conferência Estadual de Saúde

As duas alunas que estarão representando o município são optantes para ênfase de formação em Saúde Pública e demonstram com a prática a opção por essa área de atuação.

No mês de março, foi realizada a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Varginha, onde foram discutidas propostas de ações da saúde pública no município. Alunas do curso de Psicologia do Unis estiveram presentes e deram suas contribuições.

Duas das alunas que estiveram presentes, Potira Coema Vieira Imbroisi e Paula Néria da Silva Carvalho, ambas do 10º período, foram eleitas como delegadas para representar o município na 10ª Conferência Estadual de Saúde, a ser realizada no final de maio de 2023. As duas alunas que estarão representando o município são optantes para ênfase de formação em Saúde Pública e demonstram com a prática a opção por essa área de atuação.

“Participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Varginha foi muito gratificante porque é através desses espaços que se discute melhorias nos serviços de saúde, além de expandir a participação do controle social. O SUS é nosso, é de todos, por isso temos que defendê-lo. Viva o SUS!”, comentou a aluna Potira, que também é militante da saúde pública, chegando a representar, em novembro de 2022, o município de Varginha na Conferência Estadual de Saúde Mental.

A aluna Paula ressalta a importância do SUS e de estar em sua defesa, pois segundo ela: “O SUS cuida de nós antes mesmo de sermos nós, enquanto ainda estávamos no ventre de nossas mães, nos acompanha com vacinas e cuidados desde sempre, e que seja para sempre!”.

