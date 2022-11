Aluna de Nutrição realiza projetos de extensão no Hospital Bom Pastor

Ambos os projetos foram realizados com orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira.

Foto: Unis.

No mês de outubro, a aluna Isabela Rios Tavares, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizou dois Projetos de Extensão no Hospital Bom Pastor, em Varginha.

O primeiro projeto consistiu na criação de um formulário eletrônico para triagem nutricional, segundo a NRS/2002 para estagiários de nutrição clínica e nutricionistas do Hospital. Com este projeto, Isabela buscou tornar a realização de triagem nutricional dos pacientes mais eficiente, adaptando formulários da triagem para a plataforma do Google Forms.

O segundo projeto de Isabela, consistiu na criação de um manual para os estagiários da nutrição clínica do Hospital Bom Pastor. Para auxiliar os novos estagiários no desenvolvimento de suas tarefas, a universitária elaborou um e-book reunindo as informações mais importantes para a atuação diária dos estagiários, de acordo com as tarefas que são demandadas para eles.

Fonte: Unis.