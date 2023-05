Aluna de Nutrição realiza atividades sobre alimentação saudável com crianças de escolas de Três Pontas

A universitária buscou aos estudantes os diferentes grupos de alimentos, explicando de forma lúdica suas funções no organismo e proporções a serem comidas.

Foto: Grupo Educacional Unis

No mês de março, a aluna Letícia Helen Rocha do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), desenvolveu três projetos de extensão com alunos de diferentes escolas do município de Três Pontas, abordando temas e práticas ligadas a uma alimentação mais saudável, sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira.

No CMEI Jacyra Correa de Figueiredo Murad, a universitária trabalhou com crianças do Maternal III, na faixa de 3 anos de idade, realizando a leitura e apresentação de um poema sobre alimentação saudável, intitulado: “Comida, Comidinha, Comidão”, buscando ensinar às crianças sobre a importância de hábitos alimentares mais saudáveis de uma forma mais lúdica.

Em outro momento, na Escola Municipal Antonieta Ferracioli Duarte, Letícia esteve com alunos de 6 anos de idade, explicando às crianças sobre a importância de não desperdiçar alimentos e o que fazer para poder evitar o desperdício da merenda escolar.

Por fim, Letícia esteve na Escola Municipal Professora Edna de Abreu apresentando a Pirâmide Alimentar a crianças de 6 a 10 anos. A universitária buscou aos estudantes os diferentes grupos de alimentos, explicando de forma lúdica suas funções no organismo e proporções a serem comidas. Letícia também realizou uma atividade dinâmica com as crianças, despertando o interesse delas em relação a alimentação, além de conscientizar as crianças sobre a importância de uma alimentação balanceada, com o consumo de produtos naturais e minimizando os produtos industrializados.

Fonte: Grupo Educacional Unis