Aluna de Nutrição orienta população varginhense sobre a leitura da rotulagem nutricional dos produtos alimentícios

No mês de março, a aluna Jullia Maria Felicioni Ferreira, do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), desenvolveu um projeto de extensão com a população cadastrada na UBS Dr. João Eugênio do Prado, em Varginha.

Trabalhando com pessoas adultas e idosas, Jullia organizou o seu projeto buscando trazer orientações sobre a leitura da rotulagem nutricional dos produtos alimentícios, incluindo a nova rotulagem.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, a aluna de Nutrição abordou o assunto na sala de espera da UBS para a população que frequenta a unidade, apresentando um cartaz elaborado com orientações e imagens a respeito da rotulagem nutricional. Jullia passou explicações e orientações de como se lê e interpreta o rótulo, além de ter sido apresentada a nova rotulagem e suas regras para a leitura.

