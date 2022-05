Alerta de geada no Sul de Minas

Com previsão de geada na região, temperaturas caem no estado a partir de quarta-feira (18)

Os Sul mineiros podem se preparar e retirar os cobertores e blusas de frio dos armários, pois, uma forte massa de ar polar está prevista para chegar na região na próxima semana, mas precisamente, na quarta-feira, 18.



As temperaturas mínimas, que nos últimos dias estão em torno de 16ºC, devem despencar para até abaixo de zero segundo o site de meteorologia Clima Tempo.



Segundo o site Clima Tempo, é esperada forte geada a partir da próxima quarta-feira (18), com temperaturas mínimas de 4°C e máxima de 14°C. Já para quinta(19) e sexta-feira(20), as mínimas serão ainda mais baixas, com previsão de 1°C e máxima de 16°C. O ápice do frio será no sábado (21), com temperaturas abaixo de 0. Em cidades como Camanducaia, especialmente no distrito de Monte Verde, a mínima deve chegar aos 3°C na próxima quinta-feira (19/5). Em Maria da Fé, também no Sul de Minas, podem ocorrer mínimas abaixo de zero. Ainda conforme o portal, estão previstas geadas de quarta-feira à domingo em Varginha.



É importante destacar que por o sul de Minas ser a maior região produtora de café do mundo, a expectativa de geada esta causando muita preocupação nos produtores, uma vez que no ano passado, toda a região foi fortemente castigada por duas geadas, que há mais de 25 anos não ocorria na região com tamanha intensidade, devastando milhares de pés de café e consequentemente prejudicando a atual safra.

Redação Csul / Foto: Flicker