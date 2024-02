Água Doce Cachaçaria de Varginha recebe 1ª Mostra Ufológica em Espaço Gourmet

As peças variam entre R$ 12,00 e R$ 250,00, e são feitas de sólidos regenerados como plásticos de alta densidade, metais galvanizados e madeiras recuperadas.

Foto: Água Doce Cachaçaria / Divulgação

Até o dia 29/02, a Água Doce Cachaçaria de Varginha recebe a 1ª Mostra Ufológica em Espaço Gourmet. A iniciativa está sendo realizada pela Starkush e tem como objetivo prestigiar o 28º aniversário do caso do ET de Varginha. A Starkush desenvolve peças para decoração de interiores com uma temática retro futurista, com os formatos Sci-fi, Steampunk, Art Deco, Vintage, Post Apocalyptic, Ciberpunk, Dieselpunk, entre outros.

De acordo com Tony Ferrari, proprietário da Starkush, parte do acervo artístico está na Água Doce para

o público apreciar esse trabalho que oferece uma visão ampliada sobre a importância da sociedade em buscar soluções viáveis para o uso de resíduos sólidos, além do incentivo à cultura ufológica.

“A iniciativa se deu após o proprietário da Água Doce, André Yuki, visitar nosso estande na 1ª Feira Ufológica de Varginha e vislumbrar a possibilidade de enaltecer a data comemorativa. Conciliamos o lounge do espaço gourmet com a proposta do cliente entrar em contato direto com nossa arte”, explicou Tony.

Para André Yuki, apreciar uma boa comida em um ambiente onde o restaurante oferece uma atmosfera artística é um duo perfeito. “Para muitos, a gastronomia é arte, e quando essas duas se unem, a experiência é bastante gratificante. A mostra tem o intuito de trazer a proximidade do caso do ET e aproximar a arte aos nossos clientes”, ressaltou.

As peças variam entre R$ 12,00 e R$ 250,00, e são feitas de sólidos regenerados como plásticos de alta densidade, metais galvanizados e madeiras recuperadas. “Prestigie nossas movimentações e receba todo nosso carinho e gratidão pela companhia. Viaje nessa atmosfera mágica, adquira a peça exclusiva que irá se destacar em seu ambiente e compartilhe as ofertas”, concluiu Tony.

A mostra está disponível de terça-feira à sábado, das 11h às 14h e das 18h às 23h, com entrada gratuita. A Água Doce Cachaçaria está localizada na Avenida Salum Assad David, nº 6, bairro Santa Luiza.

A Starkush, que completará 8 anos este ano, foi criada em São Paulo, mas o ateliê está instalado em Três Corações e o escritório de representação está em Varginha. A 1ª Mostra Ufológica em Espaço Gourmet está sendo realizada pela Starkush e Água Doce Cachaçaria de Varginha com o apoio da Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha (SETEC) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas.

Fonte: Ana Luísa Alves