Agronomia tem aula prática de Olericultura e Irrigação na Horticultura da Cidade Universitária

No último sábado (21/09) alunos do 7º, 8º e 10º períodos do Curso de Engenharia Agronômica do Grupo Unis participaram de uma aula prática de Olericultura e Irrigação, mentorados pelos Professores Rodrigo Luiz Stecca e Gustavo Souza Rodrigues no setor de Horticultura da Cidade Universitária.

Cada grupo ficou responsável por elaborar um canteiro (desde a escolha da espécie a ser plantada, plantio, tratos culturais e colheita) que será cultivado até o final do semestre. Também foi feita a implantação do sistema de Irrigação na área e na estufa para que possamos cultivar a área durante todo ano.

Também esteve presente a Coordenadora do Curso que ressalta a importância de movimentarmos esse setor: “Desde a pandemia não estávamos mais cultivando nossa horta e nem tínhamos colocado em funcionamento nossa nova estufa. Com a iniciativa e incentivo dos professores em suas disciplinas, conseguimos implantar a horta e o sistema de irrigação, junto aos alunos, que participaram desde a elaboração do projeto, quanto a implantação e condução, agregando conhecimento na prática, nessas importantes áreas”.

A implantação da horta contou com a preparação da área realizada pelo Prof. Rodrigo Stecca.

“A prática visou mostrar todo o conhecimento adquirido pelo aluno durante o curso, assim, eles puderam definir a cultura com a qual queriam trabalhar, de forma a fazer as recomendações necessárias, seja de adubação, manejo, utilização de defensivo ou parte do sistema orgânico”, salientou o prof. Stecca.

