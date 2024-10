Agronomia do Unis têm trabalhos aprovados no 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras

Os temas foram sementes, mudas, plantio, espaçamento e condução, controle de ervas daninhas e herbicidas, adubação, diversidade de organismos, colheita e estudos socioeconômicos na produção do café.

Foto: Grupo Unis

O curso de Engenharia Agronômica do Unis enviou 14 trabalhos ao 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, todos relacionados à cultura do café. Esses trabalhos foram elaborados por alunos e professores e incluem Trabalhos de Conclusão de Curso, Iniciação Científica e projetos conduzidos pelo Departamento de Pesquisa.

Os trabalhos contaram com a orientação dos seguintes professores: Prof. Me. André Moraes Reis, Prof. Dr. Nelson Delú Filho, Profa. Dra. Paula Rachel R. Correa e Profa. Dra. Polyana Placedino Andrade.

Para o Prof. Dr. Nelson Delú Filho, “a pesquisa é fundamental para a cafeicultura brasileira, pois além de contribuir para a formação de nossos estudantes (futuros engenheiros agrônomos), também possibilita o desenvolvimento contínuo da atividade agrícola, com reflexos na sustentabilidade econômica e ambiental. É importante considerar também que se fortalece a presença do Unis como instituição geradora de conhecimento, demonstrando sua inegável contribuição para a ciência e tecnologia”.

De acordo com a Profa. Dra. Paula Rachel R. Correa, “a área de pesquisa do setor agronômico do grupo Unis está empenhada em produzir cada vez mais trabalhos técnicos e inovações para atender à demanda do mercado. Essa grande aprovação dos nossos trabalhos no congresso nos motiva ainda mais a produzir trabalhos de excelência para o nosso agronegócio”.

Dentre os trabalhos enviados, seis foram selecionados para apresentação oral e todos os 14 foram aprovados para publicação nos Anais do evento.

O 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras tem como objetivo reunir equipes de técnicos ligadas à pesquisa e à difusão de tecnologias, discutindo e divulgando inovações obtidas nos últimos anos para melhorias no setor cafeeiro.

A coordenadora do curso de Engenharia Agronômica do Unis, Profa. Dra. Polyana Placedino Andrade, ressalta a importância do incentivo à pesquisa e destaca a qualidade e inovação dos trabalhos produzidos na instituição, evidenciadas pela seleção e aprovação de todos. “Nossas pesquisas aqui conduzidas são atuais, inovadoras e agregam valor à comunidade científica”, complementa Polyana.

O Congresso acontecerá em Franca-SP, no Centro de Convenções do Hotel Dan Inn, de 22 a 25 de outubro, sendo patrocinado e organizado em parceria pela Fundação Procafé, Embrapa-Café, UFLA, UNIUBE e Secretaria de Agricultura de SP.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento: Fundação Procafé.

Fonte: Grupo Unis