Agronomia 4.0 é tema de evento que reuniu alunos do Unis e profissionais da área

Foto: Grupo Unis

No dia 25 de setembro, alunos do 1º ao 4º período do curso de Engenharia Agronômica do Unis, estiveram envolvidos, na Vila Sapiens da Cidade Universitária, em um importante evento que trouxe discussões sobre questões de inovação na área Agro 4.0, que envolve tecnologias digitais de ponta capazes de aumentar eficiência, produtividade e implementar ações que possam envolver a sustentabilidade.

Primeiramente, o engenheiro agrícola, Wilson Faria, falou sobre a sua experiência em aprendizagem de máquina, análises multivariadas, sensoriamento remoto e programação em Python e R. Em outro momento, Igor Mendes, fundador da SOIL, demonstrou como funciona o aplicativo criado por sua startup, para gerenciar de maneira mais eficiente a irrigação da lavoura que utiliza o pivô-central.

Para o professor da disciplina de Marketing do Agronegócio e Tecnologias Emergentes nas Organizações, César Fernandes Ribeiro Filho, o momento foi de grande relevância para os alunos. “Acho importante mostrar aos alunos que, assim como foi para Igor, qualquer pessoa está apta a propor ideias e criar algo inovador. A palestra do Wilson contribuiu para que pudessem entender como as tecnologias estão avançando na área e como são fundamentais, pois os preparam para uma carreira mais promissora e relevante no setor agrícola. Além disso, ajuda a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da agricultura moderna”, acrescentou.

Para o Analista de Inovação do Grupo Unis, Rodrigo Napoli: “Uma das formas de inovar é trazer profissionais que dominam as ferramentas e as tendências do mercado para compartilhar seus conhecimentos e experiências com os nossos alunos. Assim, eles podem aprender na prática como aplicar esses recursos em seus projetos e soluções. Além disso, queremos estimular a criatividade e o pensamento fora da caixa dos nossos alunos, mostrando que eles podem explorar um universo de oportunidades além da sua graduação”.

Fonte: Grupo Unis