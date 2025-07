Agora é oficial: MEC aprova curso de Medicina no UNIS

MEC garante curso de Medicina em Varginha e Grupo Unis já prepara vestibular para primeira turma

Foto: Grupo Unis

Varginha está prestes a viver um novo capítulo na área da saúde e da educação. O Ministério da Educação (MEC) aprovou oficialmente o curso de Medicina do Grupo Unis, que será oferecido na Cidade Universitária, consolidando o município como um novo polo de excelência no ensino superior médico no Sul de Minas.

Com a autorização definitiva, o Grupo Unis se prepara para formar a primeira turma de Medicina da história de Varginha, oferecendo cerca de 60 vagas anuais. A conquista representa um grande avanço para o setor da saúde, da educação e da economia local, atraindo estudantes de diversas regiões do país.

Antes da confirmação final do MEC, o curso chegou a ser suspenso temporariamente, mas uma decisão unânime do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) restabeleceu a autorização, reconhecendo a legitimidade do processo e garantindo a implantação da graduação pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (Fepesmig), mantenedora do Grupo Unis.

Além de fortalecer o cenário educacional, a chegada da Medicina deve impulsionar o setor da saúde, o comércio, o turismo e a economia local, colocando Varginha em destaque no cenário estadual.

Segundo o reitor da instituição, Felipe Flausino, os preparativos para o primeiro processo seletivo já estão em andamento e os detalhes do vestibular serão divulgados em breve.

“Agora é comemorar. Varginha merece”, declarou Flausino em vídeo publicado nas redes sociais. Ele destacou ainda que a estrutura para o novo curso já está pronta. “Investimos R$ 6 milhões no bloco da saúde, contamos com professores qualificados e equipamentos de ponta. A Medicina do Unis nasce com o compromisso de cuidar das pessoas e do futuro.”

Redação CSul, com informações do Grupo Unis