Agenda de 2022 dos Conselhos Empresariais foi marcada por encontros com autoridades políticas e profissionais renomados

Saiba como foi o ano dos Conselhos Empresariais do Sul de Minas e da Zona da Mata em 2022.

Entre março e dezembro de 2022, os Conselhos Empresariais do Sul de Minas e da Zona da Mata (CESUL e CEZOM), promoveram seis encontros presenciais, pautados por importantes debates e trocas de experiências entre os empresários e líderes regionais, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do Sul de Minas.

Nestes encontros, os empresários presentes receberam sempre um palestrante de renome na área em que atua, buscando nortear os temas de discussão dos Conselhos Empresariais, sempre voltados a pensar soluções e inovações para o desenvolvimento regional.

José Felipe Carneiro

A agenda de encontros dos Conselhos Empresariais começou em março, recebendo o palestrante José Felipe Carneiro, gestor e líder de grandes equipes, em diversos negócios no mundo, reconhecido por fomentar resultados e engajar pessoas.

O encontro, que reuniu 78 participantes presencialmente e 21 online, trouxe debates importantes acerca do “Crescimento Disruptivo”, apresentando ideias e reflexões sobre como sair do óbvio e criar um negócio completamente fora da caixa e altamente lucrativo.

Pré-candidatos ao governo de Minas Gerais

Em 2018, os membros dos Conselhos Empresariais tiveram a oportunidade de debater e conhecer as propostas dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. A ação foi pensada como uma composição da Câmara de Políticas Públicas e contou com as presenças de nomes como Rodrigo Pacheco, Márcio Lacerda, Romeu Zema, Antônio Anastasia, e outros.

Em maio de 2022, os Conselhos retomaram esta iniciativa, dando início a uma sequência de conversas que vão acontecer até outubro com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, com objetivo de que os empresários da região possam conhecer os pré-candidatos, ouvindo suas propostas e estratégias para o desenvolvimento regional.

Senador Carlos Viana

O primeiro pré-candidato recebido pelos Conselhos, foi o Senador Carlos Viana, filiado ao PL, formado em jornalismo e pós-graduado em Gestão Estratégica de Marketing.

Na ocasião, Carlos Viana foi apresentado aos dados compilados pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas (GEESUL) sobre a nossa região, com informações sobre população, área, PIB, IMPC, população empregada, número de empresas ativas, rendimento médio do trabalhador, além das vocações principais da região.

Durante o encontro, Carlos Viana também respondeu questionamentos dos presentes quanto às propostas do pré-candidato para questões específicas que envolvem o sul de Minas.

Marcus Pestana

Em junho, os Conselhos Empresariais receberam o seu segundo pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o economista e professor universitário Marcus Pestana, filiado ao PSDB.

Eleito em 2006 para seu primeiro mandato como Deputado Estadual, Marcus Pestana ocupou ao longo da sua trajetória diversos cargos públicos nos âmbitos municipais, estaduais e federais, sendo sua principal região de atuação política a Zona da Mata.

Seguindo a dinâmica dos encontros, Marcus Pestana também foi apresentado aos dados sobre nossa região, compilados pelo Departamento de Pesquisa do Unis e pelo GEESUL, além de responder questionamentos dos presentes quanto às propostas do pré-candidato para questões específicas que envolvem o sul de Minas.

Alexandre Kalil

Em julho, Alexandre Kalil foi o terceiro pré-candidato ao governo de Minas Gerais recebido pelos Conselhos Empresariais.

Filiado ao PSD, Kalil é conhecido pela sua atuação como dirigente desportivo, eleito presidente do 51º mandato do Clube Atlético Mineiro em 2008, cargo que ocupou até 2014. Além disso, Kalil desenhou uma reconhecida trajetória política, concorrendo em 2016 à eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, sendo eleito no segundo turno. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno pelo PSD, exercendo o cargo até março de 2022, quando renunciou à Prefeitura visando a candidatura ao governo de Minas Gerais.

Assim como os outros pré-candidatos, Kalil também foi apresentado aos dados sobre nossa região, compilados pelo Departamento de Pesquisa do Unis e pelo GEESUL, além de responder questionamentos dos presentes quanto às propostas do pré-candidato para questões específicas que envolvem o sul de Minas.

Romeu Zema

Romeu Zema já esteve com o grupo de empresários em 2018, durante a primeira edição desta rodada de conversas com os candidatos. Naquele ano, Zema foi eleito governador de Minas Gerais no segundo turno, com 71,80% dos votos, pelo Partido NOVO.

Em setembro deste ano, Zema voltou a ser recebido pelos Conselhos Empresariais. Naquele momento como governador do estado e buscando a reeleição, pelo partido NOVO – o que, de fato, ocorreu com 56,71% dos votos válidos.

Zema é conhecido pelo controle das Lojas Zema, sendo o responsável pelo salto que levou a rede varejista de 4 unidades em Minas Gerais para 470 lojas em 6 estados do país, além de incentivar práticas que refletem na presença da empresa no ranking “Melhores Empresas para se Trabalhar”, de acordo com a pesquisa do Instituto Great Place to Work.

Conforme a dinâmica dos encontros, ele também foi apresentado aos dados sobre nossa região, compilados pelo Departamento de Pesquisa do Unis e pelo GEESUL, além de responder questionamentos dos presentes quanto às propostas para questões específicas que envolvem o sul de Minas, encerrando assim a agenda de encontros com os pré-candidatos ao governo do Estado.

Ricardo Sennes e Fernando Passalio

No último encontro do ano, o Grupo recebeu dois palestrantes, que apresentaram importantes análises e considerações sobre Minas Gerais e o Brasil para o próximo ano.

Primeiro, o economista e doutor em ciência política e comentarista do Jornal da TV Cultura, Ricardo Sennes, falou com os presentes sobre os cenários e perspectivas econômicas para o Brasil em 2023, fazendo uma análise tanto do cenário econômico quanto do contexto pós-eleitoral, trazendo destaque principalmente para a composição do novo Congresso Nacional e os possíveis impactos para o próximo ano.

Em um segundo momento, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, trouxe a pauta do desenvolvimento econômico falando com os presentes sobre atração de investimentos e perspectivas para o sul de Minas e o estado como um todo.

Fazendo uma análise de toda a primeira gestão do Governo de Romeu Zema, Fernando Passalio destacou programas importantes instituídos pela gestão como o Programa Estadual de Desburocratização – Minas Livre para Crescer, que tem como objetivo tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender do Brasil, com mais competitividade e atrativos para se investir, propiciando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda.

Em sua fala, Fernando Passalio trouxe também algumas expectativas para os próximos quatro anos da gestão do Governo de Romeu Zema, como foco na ampliação da atração de investimentos e no reforço das ações pela desestatização cada vez maior do estado de Minas Gerais.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas, os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço. E em 2019, foi inaugurado o CESUL Regional Pouso Alegre.

O CESUL e o CEZOM contam com o apoio dos parceiros e patrocinadores Sicoob Credivar, Via Café Garden Shopping, Unimed Varginha, CesulLab e Grupo Unis no planejamento e execução das suas atividades.

