Aeroporto de Varginha será contemplado com novo sistema de segurança aérea

O investimento específico para o aeroporto de Varginha ultrapassa R$ 1,5 milhão

Foto: Aeroporto de Varginha

O Aeroporto de Varginha será um dos beneficiados com a instalação do sistema PAPIS – Indicadores de Precisão da Trajetória de Aproximação, conforme anunciado oficialmente nesta semana pelo Governo Federal. O investimento faz parte de uma estratégia nacional voltada ao fortalecimento da aviação regional e melhoria da infraestrutura aeroportuária, visando principalmente o aumento da segurança operacional.

O sistema PAPIS é fundamental para garantir maior precisão nas manobras de aproximação das aeronaves, especialmente em aeroportos regionais. Em Minas Gerais, além de Varginha, também serão contemplados os aeroportos de Paracatu, Ipatinga, Governador Valadares e Divinópolis.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o custo total para a instalação de oito conjuntos de PAPIS em aeroportos brasileiros até 2025 será de R$ 9,1 milhões. Em Governador Valadares e Divinópolis, por exemplo, os equipamentos somarão R$ 2,5 milhões, com previsão de novos aportes que podem ultrapassar R$ 95 milhões em obras complementares de modernização. Já os aeroportos de Paracatu e Varginha aguardam a autorização para início da instalação, com expectativa de conclusão ainda em 2025.

O investimento específico para o aeroporto de Varginha ultrapassa R$ 1,5 milhão, recurso viabilizado graças à articulação política feita em Brasília. O vereador Dudu Ottoni, o ex-prefeito Vérdi Lúcio Melo e demais lideranças locais apresentaram a demanda à deputada federal Greyce Elias, que intermediou junto ao ministro Silvio Costa Filho para tornar o projeto realidade.

“Seguimos investindo cada vez mais no fortalecimento da aviação regional e na melhoria da estrutura dos aeroportos, de forma a atender as necessidades da população e de desenvolvimento econômico do País”, afirmou o ministro.

“Graças ao apoio fundamental da deputada federal Greyce Elias, Varginha será contemplada com um importante equipamento que melhorará a segurança aeroportuária. Seguimos trabalhando com responsabilidade e dedicação para que Varginha continue avançando” disse o Vereador Dudu Ottoni, através de suas redes sociais

Fonte: Governo Federal, com informações do Vereador Dudu Ottoni