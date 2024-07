ACIV visita e se reúne com Sesi Senai para fortalecer parceria

A ACIV se colocou à disposição para futuras parcerias e ações com o Sesi Senai para fortalecer a indústria e os demais segmentos no município e região.

Na tarde da última segunda-feira (29/07), o presidente da Associação Comercial de Varginha (ACIV), Abrasel no Sul de Minas e SEHAV, André Yuki; a diretora executiva, Kátia Gonzales; a líder do departamento comercial, Juliana Oliveira e a assistente de comunicação, Ana Luísa Alves, visitaram o Sesi Senai de Varginha, onde foram recebidos pelo gerente da unidade e de São Gonçalo do Sapucaí, Flávio Baroncelli.

Flávio contou sobre a história da entidade, quando o Sr. Aloysio Ribeiro de Almeida articulou a vinda do Senai para a cidade, há 48 anos. Atualmente, são cerca de 1.100 alunos matriculados por mês, 500 aprendizes e 700 alunos de curso técnico.

A ACIV se colocou à disposição para futuras parcerias e ações com o Sesi Senai para fortalecer a indústria e os demais segmentos no município e região.

