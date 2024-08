ACIV renova convênio com Grupo Unis para oferecer desconto a empresários associados

Convênio concede 20% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, tanto na modalidade de Educação a Distância quanto na modalidade Presencial.

Foto: ACIV

Nesta terça-feira (20), o presidente da ACIV, SEHAV e ABRASEL, André Yuki, juntamente com a diretora executiva, Kátia Gonzales, e o coordenador de comunicação e marketing, Henrique Avellar, visitaram a Cidade Universitária do Grupo Unis para formalizar a renovação do convênio que oferece descontos exclusivos para associados e extensivo aos funcionários e dependentes.

Eles foram recebidos pelo Presidente do Grupo Unis, Luiz Carlos Vieira Guedes, pelo Reitor Felipe Flausino de Oliveira, pelo Vice-Reitor Ricardo Morais Pereira e pelo Coordenador Administrativo, Rodrigo Braga Faria.

O convênio renovado concede 20% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, tanto na modalidade de Educação a Distância quanto na modalidade Presencial. Este benefício é válido para todas as unidades vinculadas ao Grupo Unis, incluindo as unidades de educação básica como o Colégio Alpha, CRA Kids, Colégio CRA, Colégio Nova Geração e Colégio Travessia.

“O comércio precisa de profissionais qualificados para crescer e se desenvolver. Este convênio é uma excelente oportunidade para que nossos associados e seus colaboradores possam se capacitar, contribuindo diretamente para o fortalecimento do setor”, destacou André Yuki, presidente da ACIV, SEHAV e ABRASEL.

Com a renovação deste convênio, a ACIV reforça seu compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional, proporcionando mais uma vantagem competitiva para seus associados e colaboradores.

Fonte: ACIV