ACIV recebe vereadores e realizará bate papo com candidatos a prefeito e vice de Varginha

Foto: ACIV

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, convidou todos os vereadores de Varginha para uma reunião na ACIV. Estiveram presentes Reginaldo Tristão, Dandan, Cabo Valério, Dudu Ottoni, Rodrigo Naves, Joãozinho Enfermeiro, Thulyo Paiva, Zilda Silva, Apoliano Rios e Carlinho da Padaria.

Foram apresentadas algumas sugestões de melhoria para a cidade, como calçadas melhores, planejamento urbano, investimento em transportes modernos, bairros autossuficientes, vagas de 45 graus em algumas avenidas, instalação de câmeras de velocidade e videomonitoramento com tecnologia de reconhecimento de placas, revitalizações dos centros comerciais, adoções de espaços públicos através de empresas privadas ou instituições, reforma da praça em frente à Concha Acústica, áreas kids nas praças centrais, segurança nas áreas comerciais, incentivos ao comércio local, apoio à inovação e tecnologia, eventos e feiras comerciais, parcerias público-privadas, além de melhorias na coleta de lixo urbano, como a educação ambiental, ampliamento da coleta seletiva, pontos de coleta específicos, incentivos financeiros, tecnologia e inovação, engajamento com a comunidade, aplicar multas ou penalidades para quem suja as vias públicas, minimizar fios e cabos desorganizados dos postes, entre outros.

De acordo com André Yuki, o encontro com o Legislativo foi uma oportunidade valiosa para abrir portas ao diálogo e colaborar no desenvolvimento de Varginha. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a disponibilidade dos 10 parlamentares da Câmara Municipal por dedicarem seu tempo para ouvir as sugestões e projetos da nossa associação. A participação de todos é fundamental para o desenvolvimento de iniciativas que beneficiem nossa cidade e região”, ressaltou.

Ainda segundo o presidente da ACIV, Abrasel no Sul de Minas e SEHAV, ao trabalhar junto aos parlamentares, apresentando sugestões, pesquisas e críticas construtivas, há a garantia que Varginha avance ainda mais. “Nosso país precisa de menos leis e burocracia e de mais ações concretas. É essencial que os órgãos públicos apoiem o desenvolvimento e fomentem as iniciativas privadas, em vez de travá-las com leis e impostos altíssimos. Precisamos de um país onde empreender seja mais fácil e acessível”, afirmou.

Na próxima segunda-feira (2), está marcada a reunião com o vereador Bebeto do Posto. A equipe da ACIV entrou em contato com os demais vereadores, mas não obteve retorno até o fechamento e divulgação desta matéria.

Bate papo com candidatos a prefeito

A pedido dos associados empresários da ACIV, na próxima terça-feira (3), haverá um bate papo com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci e Antônio Silva, no auditório da associação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/eleicoesmunicipais-varginha2024/2616349?qrcode=true

No dia 10/09, será a vez dos candidatos Zacarias Piva e Fernanda David e no dia 12/09, Fabiano Almeida e Miriam Sant’Ana. O link da inscrição de cada bate-papo será divulgado nos próximos dias.

André Yuki explica que o evento exclusivo para associados será de grande importância para o futuro do comércio local, pois os presentes poderão conhecer de perto as propostas e projetos de cada candidato para o desenvolvimento, tirar suas dúvidas e fazer perguntas diretas, além de contribuir para um debate aberto e democrático sobre o futuro de Varginha.

Fonte: Ana Luísa Alves