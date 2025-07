ACIV realiza pesquisa sobre intenção de compras para o Dia dos Pais

O levantamento traz informações que ajudarão os empresários a planejar suas estratégias e oferecer um atendimento mais eficiente e personalizado.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) está promovendo uma pesquisa exclusiva com consumidores da cidade para entender melhor os hábitos de compras para o Dia dos Pais, data tradicionalmente importante para o comércio local.

A pesquisa aborda questões como o local preferido para realizar as compras, o valor que o consumidor pretende investir nos presentes, a forma de pagamento que será utilizada, além do tipo de produto que está na lista de desejos para esta data especial. O levantamento traz informações que ajudarão os empresários a planejar suas estratégias e oferecer um atendimento mais eficiente e personalizado.

Segundo o presidente da ACIV, André Yuki, a pesquisa é totalmente anônima e tem como objetivo principal orientar o comércio local para que os lojistas estejam mais preparados para receber os consumidores, garantindo uma experiência de compra positiva e satisfatória.

“Entender o comportamento e as expectativas do consumidor é fundamental para que o comércio possa oferecer o que realmente interessa, ajustar seu mix de produtos e serviços, além de potencializar as vendas. O Dia dos Pais é uma data estratégica e nosso intuito é fortalecer o varejo de Varginha”, destaca André Yuki.

Dados recentes indicam que o Dia dos Pais deve movimentar cerca de 6 a 7 bilhões de reais no comércio brasileiro, segundo projeções do setor, com uma tendência crescente nas compras realizadas por meios digitais, mas o atendimento presencial e a experiência na loja continuam sendo fatores decisivos para muitos consumidores.

Para participar da pesquisa, basta acessar o link: https://pt.surveymonkey.com/r/MMRCRQ7 ou encontrar o link disponível no site oficial da ACIV e no perfil do Instagram (@aciv.varginha).

A participação dos consumidores é fundamental para que o comércio local possa oferecer o melhor nesta data tão importante para as famílias e para a economia da cidade.

Fonte: ACIV