ACIV realiza pesquisa de intenção de compras para o Black Friday

A Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), realizou uma pesquisa com 116 consumidores entre os dias 8 e 17 de novembro para medir a intenção de compras. Esse ano a data será no dia 26 de novembro e muitos varginhenses já estão se preparando.

A primeira pergunta da pesquisa foi se o entrevistado acha que as promoções da Black Friday são reais. A maioria, 69,8%, disseram acreditar, mas 30,17% ainda desconfiam e acham que não são reais. “Embora seja uma data esperada por muitos, o mineiro é desconfiado e ainda temos um número expressivo de pessoas que acham que as promoções de Black Friday não são reais, mas nada que prejudique as vendas nessa data”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Dos consumidores que disseram acreditar nas promoções da Black Friday 94% vão fazer compras nessa data e 6% não.

Sobre a quantidade de itens, 80,7% disseram que vão comprar apenas um, 13,2% pretendem comprar dois, 2,4% três itens, 1,2% quatro itens e 2,4% mais de quatro itens.

A pesquisa apontou também que mais da metade vai investir alto nas promoções. 56,6% pretendem gastar mais de R$200,00; 15,6% até R$100,00; 12% até R$200,00; 10,8% até R$150,00 e 4,8% até R$50,00.

O meio mais escolhido como forma de pagamento justifica o alto valor que os varginhenses pretendem gastar. Mais da metade, 55,5%, vão pagar com cartão de crédito, dinheiro é a segunda opção mais escolhida com 22,5%, seguido de PIX e crediário com 9,52% cada e cartão de débito com 3,2%.

Equipamentos Eletroeletrônicos como celulares, TV’s e notebooks estão disparados na preferência dos entrevistados com 33,7%, seguido de roupas com 15,6%, calçados e eletrodomésticos com 10,8% cada, bolsas e acessórios com 4,8%, alimentação e livros empatados com 3,6% cada e outros itens com 13,2%. Na opção outros itens foram citados, joias, óculos, viagem, bicicleta, ferramentas e equipamentos esportivos.

“O tipo de item que o consumidor pretende comprar, que são os eletroeletrônicos, justifica o alto ticket médio que é de mais de R$200,00.

Nesse período os grandes magazines vem com muitas promoções e chegam a formar filas em suas portas”, disse Anderson.

A ACIV ainda realizará ações de apoio ao comércio para a data, distribuindo mais de cinco mil balões temáticos pelas lojas do centro. “Acreditamos que todas as lojas usando um mesmo padrão de decoração em suas vitrines irá chamar ainda mais a atenção dos consumidores”, finalizou Anderson.

