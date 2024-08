ACIV realiza evento especial para o Dia dos Pais neste sábado

Dia 10, das 10h às 14h, na Rua Presidente Antônio Carlos, no Centro de Varginha.

Foto: ACIV

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) celebrará o Dia dos Pais com um evento especial no próximo sábado, dia 10 de agosto. Das 10h às 14h, a Rua Presidente Antônio Carlos estará repleto de amor e animação. Para embalar o momento, a banda Sapato Velho promete envolver o público com sua música ao vivo.

E para brindar esse momento especial, a Cervejaria Varginha estará presente, servindo chopp gelado para refrescar. Além disso, a Blitz da Rádio Itatiaia estará presente sorteando brindes, garantindo muita animação e interação com o público presente, tornando o evento ainda mais especial.

O objetivo do evento é criar um ambiente agradável para os pais e filhos e incentivar as compras nas lojas do centro da cidade. Além da música e da animação, os visitantes também poderão aproveitar as promoções e ofertas especiais preparadas pelos comerciantes para a data.

Então, não perca essa oportunidade de celebrar o Dia dos Pais no Centro de Varginha com a ACIV. Venha fazer parte dessa festa.

Fonte: Redação CSul / ACIV