ACIV promove Seminário Análise de Cenário sobre desafios da contratação em 2025

O evento acontece no dia 27/03, no auditório da ACIV, das 9h às 11h

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV) realiza, no dia 27 de março, a 22ª edição do Seminário Análise de Cenário, evento que traz temas estratégicos para empresários e gestores da região. Nesta edição, o seminário abordará o tema “Desafios da Contratação em 2025: Como Empresas Podem Atrair os Profissionais Certos”, trazendo especialistas para discutir as principais dificuldades e oportunidades do mercado de trabalho.

O evento acontece no auditório da ACIV, das 9h às 11h, e contará com a participação de quatro palestrantes que trarão insights sobre escassez de mão de obra qualificada, retenção de talentos, estratégias de recrutamento e o impacto da tecnologia nos processos seletivos.

Os palestrantes confirmados são:

– Régis Dias (Sarhus) – Escassez de mão de obra qualificada

– Erick Costa (Lidera Lab) – Retenção de talentos e novas demandas do mercado

– Juliano Belo (Treynni) – Estratégias para recrutamento e competitividade

– Amanda Luiza (Sebrae) – Tecnologia e IA nos processos seletivos

Para o presidente da ACIV, André Yuki, a participação dos empresários no seminário é fundamental para enfrentar os desafios do mercado de trabalho nos próximos anos. “O cenário de contratação está mudando rapidamente, e as empresas precisam se preparar para atrair e reter os melhores profissionais. Esse evento é uma excelente oportunidade para os empresários entenderem as tendências e se adaptarem às novas demandas do mercado”, destaca Yuki.

O evento é uma realização da ACIV, tem correalização do SICOOB CREDIVAR e patrocínio do PORTO SECO SUL DE MINAS.

A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/ evento/desafios-da- contratacao-em-2025-como- empresas-podem-atrair-os- profissionais-certos/2865034

Vagas limitadas. Não perca essa oportunidade de se preparar para o futuro do mercado de trabalho.

Informações: (35) 3219-3350 | ascom@aciv.com.br

