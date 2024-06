ACIV participa do Circuito E-Minas 2024, em Elói Mendes

O Circuito E-MINAS 2024 em Elói Mendes foi um verdadeiro sucesso, reforçando a importância da união e do desenvolvimento contínuo para o fortalecimento de Minas Gerais.

Foto: ACIV

Nesta quinta-feira (27), Elói Mendes sediou o Circuito E-MINAS 2024, marcando uma importante etapa do evento. A programação atraiu líderes e profissionais do setor empresarial e associativista de Minas Gerais.

O presidente da ACIV, SEHAV e ABRASEL, André Yuki; a diretora executiva, Kátia Gonzales; e o coordenador de comunicação e marketing, Henrique Avellar, estiveram presentes e participaram de toda a programação.

O evento teve início com um Painel Empresarial, que abordou o tema “Pelo desenvolvimento de Minas”. Em seguida, um workshop sobre formação de liderança associativista, que destacou a importância de trazer para os associados das Associações Comerciais benefícios exclusivos e representatividade.

Para finalizar a programação com chave de ouro, Ciro Bottini apresentou a palestra “O papel do vendedor no século XXI”. Com sua energia contagiante, Bottini trouxe dicas valiosas sobre vendas.

O Circuito E-MINAS 2024 – Etapa Elói Mendes foi um verdadeiro sucesso, reforçando a importância da união e do desenvolvimento contínuo para o fortalecimento de Minas Gerais.

Fonte: ACIV