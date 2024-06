ACIV participa do 7º Lidera Lab – Inovação na Raça com o sócio e CTO da Falconi

Evento foi realizado na quinta-feira (20) e contou com a presença de empresários, estudantes, profissionais, líderes, executivos e demais interessados no assunto, que vieram de mais de 15 cidades e quatro países

Foto: Ana Luísa Alves / ACIV

Na noite da última quinta-feira (20/06), o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki, participou da 7ª edição do Lidera Lab, com o tema “Inovação na Raça – Como inovar pode ser mais simples do que você pensa”.

Estiveram presentes ainda, a gerente executiva da ACIV, Kátia Gonzales; o coordenador de comunicação e marketing da ACIV, Henrique Avellar; a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, além de empresários, estudantes, profissionais, líderes, executivos e demais interessados no assunto, que vieram de mais de 15 cidades e quatro países (Brasil, Bolívia, Gana e Reino Unido).

De acordo com o fundador do Lidera Lab, Érick Costa, o projeto nasceu para trazer à região, líderes que estão fazendo a diferença na gestão das empresas. “Já conseguimos impactar diretamente mais de 1.700 pessoas. Nossa expectativa é despertar e provocar cada vez mais as pessoas e empresas, pois é impossível dar o próximo sem aprender algo novo! Gosto muito de dizer que o que nos trouxe até aqui, não nos levará ao próximo nível”, explicou.

O sócio/CTO da Falconi (a maior consultoria em gestão e pessoas da América Latina), Breno Barros, falou sobre suas experiências, métricas de sucesso, teses, processos, estratégias, gestão, governança e tecnologia para inovar nos negócios.

Segundo Breno, o evento reuniu empreendedores que querem transformar as empresas. “O desafio foi mostrar em termos processuais, critérios e métricas, como criar um processo de inovação sadio e sustentável dentro das empresas. Minha missão foi trazer um pouco desse conhecimento para sair daquela que inovação é criatividade e boa ideia, e sim muita disciplina, processo formal e metas financeiras, para ser sustentável”, ressaltou.

André Yuki agradeceu Érick pela parceria com a ACIV e Água Doce Cachaçaria, apoiadores do evento. “A sétima edição foi sucesso de público, com a apresentação de diversos cases inspiradores sobre inovação empresarial. Nossos associados tiveram 25% de desconto para participar desse grande encontro repleto de grandes aprendizados e conselhos. Além disso, é ótimo que o evento tenha proporcionado momentos de networking e que a ACIV esteja apoiando iniciativas que impulsionam os empreendedores de Varginha e região. Parabéns ao amigo Erick Costa pela magnitude e sucesso do Libera Lab! Já estamos aguardando o próximo evento”, concluiu.

Fonte: Ana Luísa Alves