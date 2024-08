ACIV participa do 6º Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras em Patrocínio

ACIV Mulher foi reconhecida por ter realizado a primeira edição do FEME em Varginha.

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) marcou presença no 6º Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras (FEME), realizado no dia 26 de julho em Patrocínio. A vice-presidente, Elisete Ribeiro, e a diretora executiva, Kátia Gonzales, representaram a entidade.

Promovido pela FEDERAMINAS Mulher e pela Câmara da Mulher Empreendedora de Patrocínio, o FEME é um importante evento que visa integrar o processo socioeconômico das mulheres empresárias mineiras. Gerar conexões, fomentar o empreendedorismo feminino e proporcionar experiências para as mulheres, foram alguns dos objetivos do 6º FEME.

“A ideia é propiciar o desenvolvimento integral das mulheres da região, com a presença de importantes nomes do empreendedorismo feminino brasileiro”, destacou o analista do Sebrae Minas Renato Moreira.

A FEDERAMINAS Mulher, órgão consultivo da Federaminas, tem como missão promover o desenvolvimento e o empoderamento de lideranças femininas no estado. As Câmaras das Mulheres Empreendedoras, por sua vez, trabalham em prol do desenvolvimento socioeconômico e cultural dos municípios, apoiando o comércio local e incentivando o empreendedorismo feminino.

Durante o evento, que contou com uma programação diversificada, incluindo painéis, palestras e homenagens, a ACIV Mulher foi reconhecida por ter realizado a primeira edição do FEME em Varginha.

Fonte: ACIV / Com informações de Sebrae Minas