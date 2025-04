ACIV participa de Encontro Regional “Aqui Tem Sebrae” em Pouso Alegre

O evento é promovido anualmente pelo SEBRAE com o objetivo de fortalecer o trabalho das equipes de atendimento

Foto: ACIV

Durante a última semana, nos dias 2 e 3 de abril, Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV) marcou presença no Encontro Regional das Redes Parceiras Aqui Tem Sebrae, realizado em Pouso Alegre. A entidade foi representada pela diretora executiva Kátia Gonzales e pela atendente Graziela da Silva.

O evento é promovido anualmente pelo SEBRAE com o objetivo de fortalecer o trabalho das equipes de atendimento, por meio de capacitações, troca de experiências e networking entre os participantes. Durante os dois dias de encontro, o foco foi totalmente voltado para o cliente.

O projeto “Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae” é uma parceria entre a instituição, o poder público e as entidades locais para estimular o empreendedorismo e ampliar o acesso às informações para abertura e gestão de empresas. A Rede oferece indicações de produtos e serviços, e disponibiliza orientações e soluções para melhoria da gestão dos pequenos negócios e estímulo ao empreendedorismo.

Com o tema “Foco no Cliente”, os participantes puderam vivenciar diversas dinâmicas, simulações e atividades que contribuíram para o aprimoramento do atendimento nas unidades parceiras do Sebrae.

A presença da ACIV no encontro reforça o compromisso da entidade com a melhoria contínua dos serviços prestados aos empresários de Varginha.

Fonte: ACIV