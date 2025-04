ACIV Jovem Empreendedor capacita jovens e abre portas para o futuro

Projeto ACIV Jovem Empreendedor tem início com foco na capacitação e incentivo ao protagonismo jovem

Foto: ACIV

Na tarde da última terça-feira (22), teve início o projeto ACIV Jovem Empreendedor, uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha (ACIV) em parceria com o Grupo UNIS, e correalização do Sicoob Credivar e do Restaurante Água Doce.

O projeto tem como objetivo capacitar jovens de escolas públicas de Varginha para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pelo empreendedorismo. As aulas acontecerão duas vezes por semana, com previsão de encerramento no mês de julho.

A cerimônia de abertura contou com a presença dos estudantes selecionados para participar do projeto e representantes das instituições envolvidas. Estiveram presentes a vice-presidente da ACIV, Elisete Ribeiro; o chefe de gabinete do Grupo UNIS, Rodrigo Faria; a gerente de Marketing do Sicoob Credivar, Flávia Lacerda; o idealizador e coordenador do projeto, professor Guilherme Vivaldi; e o jornalista Marcus Madeira.

Durante o evento, a vice-presidente da ACIV, Elisete Ribeiro, destacou a importância da iniciativa para a cidade e seus associados:

“Temos um carinho muito especial pelo ACIV Jovem, pois ele fortalece o trabalho social que realizamos na ACIV e, ao mesmo tempo, impacta diretamente nossos associados. Esses jovens saem daqui mais preparados, prontos para encarar o mercado de trabalho e, quem sabe, até para empreender em nossa cidade”, afirmou.

Representando o reitor do Grupo UNIS, Felipe Flausino, o chefe de gabinete Rodrigo Faria também falou sobre a relevância do projeto:

“É uma honra estarmos juntos nessa proposta tão necessária. O professor Felipe Flausino, nosso reitor, é um grande entusiasta dessa iniciativa, e mesmo não podendo estar presente por conta de uma viagem, me pediu para reforçar seu apoio. Aproveito para agradecer ao presidente da ACIV, André Yuki, na pessoa da vice-presidente Elisete. A vocês, jovens, digo que aproveitem cada momento. Esse projeto é uma oportunidade de expandir horizontes, conhecer a realidade do mundo do trabalho e abrir caminhos para o futuro”, declarou.

Em nome do Sicoob Credivar, Flávia Lacerda destacou a conexão do projeto com os princípios do cooperativismo:

“Dentro de uma cooperativa, nós nos guiamos por sete princípios, e dois deles são muito claros para a gente, que são a educação, a formação e a informação; e o cuidado com a comunidade. Então, para a gente, fazer parte desse projeto significa que nós estamos fomentando a comunidade onde a gente está inserido.”

Logo após a abertura oficial, os alunos participaram da primeira aula do projeto, conduzida pelo idealizador e coordenador, professor Guilherme Vivaldi:

“O projeto foi criado para dar oportunidades a quem mais precisa — não apenas de qualificação, mas de acesso real ao mercado de trabalho. Além disso, é uma excelente solução para as empresas, que têm enfrentado dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. Convidamos agora os empresários de Varginha a conhecerem o projeto e abrirem suas portas para esses jovens talentos”, destacou.

Ao final do curso, os três alunos de maior destaque receberão bolsas de estudo no Grupo UNIS: o primeiro colocado será premiado com uma bolsa de 100%, o segundo com 50% e o terceiro com 25%.

O ACIV Jovem Empreendedor é mais uma ação concreta de valorização da juventude, da educação e do desenvolvimento local, reafirmando o compromisso das instituições envolvidas com o futuro de Varginha.