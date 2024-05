ACIV divulga horários de funcionamento do comércio em Varginha para o Dia das Mães

Vale destacar que os horários não se aplicam para as atividades de gêneros alimentícios, bem como não se aplica para as lojas do comércio varejista do shopping

Foto: CSul

A partir da próxima quinta-feira (09), o comércio em Varginha terá seu horário estendido em função do feriado do Dia das Mães, no domingo (12).

É importante ressaltar que essa extensão não se aplica às atividades relacionadas a gêneros alimentícios, como hipermercados, supermercados e similares, além das lojas do comércio varejista localizadas no shopping, representadas pelas entidades convenentes.

Confira abaixo o horário de funcionamento:

Quinta-feira: 09/05

Das 08h às 20h

Sexta-feira: 10/05

Das 08h às 20h

Sábado: 11/05

Das 08 às 18h

Domingo: 12/05

No domingo, Dia das Mães, o comércio permanece fechado.

Essa medida visa proporcionar aos consumidores mais tempo para realizarem suas compras e homenagearem suas mães neste dia especial.

Fonte: ACIV