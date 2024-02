ACIV divulga funcionamento do comércio no Carnaval

Esse horário não se aplica para as atividades de gêneros alimentícios, bem como não se aplica para lojas do comércio varejista do shopping

Faltando pouco mais de dez dias para o Carnaval, comerciantes, empregados e consumidores se preparam para um dos feriados mais esperados do ano. Em Varginha, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2023, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (SINDVAR) e o Sindicato dos empregados no Comércio de Varginha (SINDCOMERCIARIOS), definiu como será o funcionamento do comércio durante o feriado.

Segunda-feira de Carnaval

Na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, não haverá jornada de trabalho. Essa folga é uma antecipação da comemoração do Dia do Comerciário, que é celebrado em 30 de outubro. Os trabalhadores que trabalharem nessa data terão direito a receber o dia em dobro.

Terça-feira de Carnaval

Na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, também não haverá jornada de trabalho. Essa folga é uma compensação pelo labor no feriado do dia 8 de dezembro de 2023, dia da Imaculada Conceição.

Quarta-feira de Cinzas

Na quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro, não haverá jornada de trabalho no período matutino. Os trabalhadores devem iniciar a jornada às 12h. Essa folga é uma compensação de duas horas extraordinárias realizadas no Natal de 2023.

Convenção Coletiva de Trabalho 2024

André Yuki, presidente da Associação Comercial de Varginha, lembra que a Convenção Coletiva de Trabalho para 2024 está prestes a ser iniciada e que esse é o momento para o comerciante dar suas sugestões e tirar as suas dúvidas. “É agora que o comerciante deve procurar o seu sindicato e garantir que ele seja adequadamente representado, sugerindo mudanças e até mesmo tirando as suas dúvidas”, disse.

É importante destacar que esse horário não se aplica para as atividades de gêneros alimentícios, bem como não se aplica para lojas do comércio varejista do shopping, que são representadas por outros sindicatos.

