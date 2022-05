Acidente envolvendo moto e caminhão, deixa homem com perna dilacerada na Av. dos Imigrantes

Motociclista ficou inconsciente por minutos e também sofreu fratura em um dos braços.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

No último sábado (14), o Corpo de Bombeiros atenderam um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Avenida dos Imigrantes, em Varginha.

De acordo com testemunhas, o caminhão estaria fazendo uma conversão para entrar no estacionamento de um açougue e acabou atingindo a motocicleta que, trafegava no sentido ao contrário.

O motociclista, de 34 anos, ficou inconsciente por alguns minutos e sofreu fratura em um dos braços e teve uma das pernas dilacerada.

A vítima foi imobilizado e levado para o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor.

*Com informações Blog do Madeira