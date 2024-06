Acidente entre motociclista deixa feridos e vítima fatal em Varginha

Os Bombeiros realizaram procedimentos de PCR, no senhor de 64 anos de idade e o conduziram a UPA, onde infelizmente foi constatado o óbito.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde da última sexta-feira (21/06), o Corpo de Bombeiros Militar de Varginha, através do 193, recebeu um chamado no bairro Nossa Senhora III, para um acidente envolvendo motocicletas. No local os Bombeiros depararam com três vítimas.

Uma das vítimas do sexo masculino, 64 anos de idade, condutor da motocicleta Titan, cor Verde estava sem sinais vitais em parada cardiorrespiratória. A garupa desta mesma motocicleta, vítima do sexo feminino, com 56 anos de idade estava com ferimentos leves. Já a terceira vítima, condutor da motocicleta Honda Bros, cor Preta, era do sexo masculino, 30 anos de idade estava consciente, com fala desconexa, TCE leve e corte contuso na face.

Os Bombeiros realizaram procedimentos de PCR, no senhor de 64 anos de idade e o conduziram a UPA, onde infelizmente foi constatado o óbito. As outras duas vítimas foram imobilizadas, realizado curativo e conduzidas pelos bombeiros até ao Hospital Bom Pastor. A PMMG esteve no local ficando responsável pelas demais providências. A causa do acidente vai ser investigada.

Fonte: Corpo de Bombeiros