Acidente entre motocicleta e bicicleta deixa vítimas feridas em Varginha

O condutor da bicicleta foi encontrado no local com fratura de mandíbula e fratura no membro inferior esquerdo.

Foto: CSul

Na tarde da última sexta-feira (21/06), por volta das 18h40, o Corpo de Bombeiros Militar de Varginha recebeu um chamado através do número de emergência 193, relatando um acidente na avenida Rubens Vicente de Lucca, Alto dos Pinheiros II. O acidente envolveu uma motocicleta e uma bicicleta, resultando em três vítimas.

O condutor da bicicleta, um homem de 42 anos, foi encontrada no local com fratura de mandíbula e fratura no membro inferior esquerdo. Os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros e encaminharam imediatamente o paciente ao Hospital Bom Pastor para receber atendimento médico especializado.

As outras duas vítimas estavam na motocicleta e foram socorridas por terceiros. Ambos são homens, com 14 e 18 anos de idade, respectivamente.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esteve presente no local do acidente para tomar as providências necessárias e iniciar as investigações sobre as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros