Acidente entre dois veículos deixa vítima ferida em Varginha

Foto: CSul

Na tarde desta quinta-feira (22/8), o Corpo de Bombeiros de Varginha foram acionados para atender a um acidente envolvendo dois veículos, que colidiram frontalmente. A colisão resultou em um dos veículos descendo um barranco, exigindo uma resposta rápida das autoridades para o salvamento das vítimas.

Ao chegar ao local, uma equipe da concessionária da via já havia prestado socorro ao condutor de um dos veículos. No outro automóvel, o motorista ficou preso nas ferragens, sofrendo múltiplas fraturas devido ao impacto. Utilizando equipamentos de desencarceramento, as equipes de resgate conseguiram retirar a vítima em segurança.

Após ser removida das ferragens, a vítima foi entregue à Unidade de Suporte Avançado do SAMU para receber atendimento médico imediato. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) assumiu o controle da via e dos veículos envolvidos para garantir a segurança e a continuidade das investigações sobre as causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros