Abrasel Sul de Minas participa do 4º Encontro de Regionais de Minas Gerais em Juiz de Fora

Foto: Abrasel Sul de Minas

Na última segunda-feira (10) e terça-feira (11), Juiz de Fora recebeu o 4º Encontro de Regionais de Minas Gerais da Abrasel. O presidente da Abrasel Regional Sul de Minas, André Yuki e sua diretora executiva, Ana Luísa Alves, estiveram presentes no evento, juntamente com os presidentes e executivos das outras regionais do estado, em dois repletos de palestras e networking.

De acordo com André Yuki, o evento possibilitou o conhecimento e a troca experiências, estabelecendo conexões durante os painéis de discussões sobre o setor e atividades que incentivam a interação entre as regionais. “Estabelecemos novas parcerias, compartilhamos conhecimentos e boas práticas de gestão, exploramos tendências e inovações do mercado e fortalecemos a união e a força do associativismo, além da oportunidade de rever os amigos”, ressaltou.

O presidente da Abrasel Sul de Minas agradeceu toda a equipe da Abrasel Regional Zona da Mata, conduzida excepcionalmente pela presidente Francele Galil. “Agora teremos o desafio e a gratidão de trazer o Encontro de Regionais de 2024 para o Sul de Minas”, contou André Yuki.

Para a presidente Francele Galil, o encontro em Juiz de Fora superou as expectativas, principalmente quanto ao envolvimento de cada presidente e executivo em fazer uma Abrasel maior, mais consolidada e vista, representando e desenvolvendo o setor de Alimentação Fora do Lar e contribuindo para um Brasil mais simples de se empreender e melhor para se viver.

O presidente da Abrasel Minas Gerais, Oswaldo Junior, destacou a importância de estar junto a todos, o que consolidou a certeza de que a Abrasel no estado está em ótimas mãos. “Não vamos parar de crescer! A interação foi ótima, pois trocamos ideias, experiências e informações, nos conhecendo melhor, além de fazermos contato com novos patrocinadores que certamente nos ajudarão em novos negócios. Estar junto de pessoas que fazem a Abrasel acontecer e ver a alegria e a motivação que todos têm com nossa associação é contagiante”, declarou.

A diretora executiva da Abrasel Minas Gerais, Adriana Queiroga, destacou a importância dos encontros para a entidade alinhar junto às regionais, suas posturas, formas de trabalho e conduções de planejamento. “O encontro é uma oportunidade de treinamento dos presidentes e executivos para oferecermos sempre o melhor para os nossos associados, buscando soluções que possam realmente ajuda-los no dia a dia”, afirmou.

Adriana explicou ainda que os encontros são itinerantes, o que possibilita o conhecimento de cada regional, entendendo mais sobre sua realidade. “Ficamos felizes em conhecermos a Zona da Mata. O evento foi excepcional e uma grande oportunidade de aprendizado. Agora estamos ansiosos para 2024, onde nos encontraremos em Varginha”, enfatizou.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas