Abrasel no Sul de Minas participa do 6º Encontro de Regionais em Divinópolis

As regionais da Abrasel em Minas Gerais apresentaram suas boas práticas

Foto: Abrasel Sul de Minas

Entre o último domingo (06) e a terça-feira (08), o presidente da Abrasel no Sul de Minas, SEHAV e ACIV, André Yuki e sua diretora executiva, Ana Luísa Alves, participaram do 6º Encontro de Regionais da Abrasel em Minas Gerais, desta vez em Divinópolis, com o tema “Fortalecer conexões, impulsionar o setor”.

O jantar receptivo, realizado no domingo, em um dos restaurantes mais renomados da cidade, o Nôro Bistrô, foi uma grande oportunidade para integrar líderes do setor, promover conexões e valorizar a rica culinária de Minas Gerais. De acordo com o presidente da Abrasel no Centro Oeste de MG e proprietário do Nôro Bistrô, Lucas Badaró, receber o encontro em Divinópolis foi motivo de muito orgulho.

“Essa união de lideranças mostra que juntos somos mais fortes. É na troca de ideias, na parceria e no trabalho em rede que conseguimos transformar a realidade dos nossos bares e restaurantes. Tenho certeza que cada um está levando desse encontro, inspiração, novos projetos e a certeza de que podemos crescer ainda mais quando caminhamos lado a lado”, enfatizou Lucas.

Estiveram presentes o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços e vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Domingos Sávio; a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida; o presidente executivo da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci; a presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha, além de presidentes de regionais, conselheiros, executivos, empresários e imprensa.

A vice-prefeita, Janete Aparecida, deu as boas-vindas aos presentes e destacou que sediar este encontro durante o mandato junto ao prefeito Gleidson Azevedo, é uma grande honra. “Reconhecemos a importância da Abrasel e, no serviço público, procuramos sempre auxiliar a instituição, visando o crescimento da cidade. A associação tem transformado e valorizado cada vez mais nossa gastronomia e os bares e restaurantes. E, claro, incentivamos aqueles que ainda não são associados a se juntarem a Abrasel, pois juntos fortaleceremos e alcançaremos ainda mais conquistas”, afirmou.

Na manhã da segunda-feira, os participantes foram até Carmo da Mata, onde visitaram a Garagem do Automóvel, que possui uma coleção com mais de 200 automóveis antigos, todos perfeitamente restaurados. Além dos carros, o museu conta com um acervo com cerca de 500 relógios. Após a visita, foi realizada a abertura oficial no Armazém Notini.

Segundo a presidente da Abrasel em MG, Karla Rocha, o encontro de regionais foi mais uma oportunidade valiosa de fortalecer a rede Abrasel. “Reunimos presidentes e executivos da seccional e regionais de Minas para dois dias intensos de troca, aprendizado e alinhamento. Acreditamos que o desenvolvimento dos nossos executivos é fundamental para que possamos atender cada vez melhor nossos associados, com mais eficiência, proximidade e estratégia. Também reforço a importância da integração entre os presidentes, fortalecendo uma rede colaborativa, unida e preparada para transformar a realidade do setor de alimentação fora do lar em todo o estado”, ressaltou.

Em seguida, o chef Caio Soter, do restaurante Pacato, em Belo Horizonte, palestrou sobre “Tendência do seguimento de alimentação, o que esperar do mercado”. Caio compartilhou sua visão sobre as tendências da alimentação fora do lar e os caminhos que o mercado deve trilhar nos próximos anos.

Na parte da tarde, o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, convidou os presentes a refletirem sobre o papel da Inteligência Artificial nos serviços e os impactos positivos e desafiadores que ela já está trazendo para o setor. De acordo com Solmucci, o encontro é uma grande oportunidade de networking e inspiração.

“Cada regional tem um papel estratégico na atuação da Abrasel. Reunir as lideranças regionais é essencial para garantir que estejamos todos alinhados em torno dos mesmos objetivos. É assim que fortalecemos a Abrasel como uma entidade nacional coesa, conectada às realidades locais e preparada para agir com mais estratégia e impacto”, afirmou Solmucci.

Em seguida, as atividades foram divididas em dois grupos: os executivos se reuniram com o líder nacional de desenvolvimento na Abrasel, Lucas Pêgo, para explorarem como os benefícios nacionais da Abrasel podem gerar valor e atrair novos associados. Já os presidentes, participaram de uma reunião estratégica com Solmucci, debatendo as metas de captação, a comemoração dos 40 anos da Abrasel em 2026 e estratégias para conquistar parceiros e recursos financeiros.

A programação do primeiro dia se encerrou com Fernanda Paula e Willian Mattos, que compartilharam dicas práticas e inspiradoras sobre como aumentar o número de associados, fortalecendo a rede que move o setor. Pela noite, os presentes participaram de um jantar repleto de networking entre os presidentes, executivos e parceiros, no Nôro Bistrô.

A programação da terça-feira começou com Marcelo Wanderley, produtor cultural e idealizador da Cumbucca, que falou sobre “Economia Criativa: o ingrediente que não pode faltar no seu prato”, trazendo reflexões sobre cultura, inovação e propósito. Na sequência, o presidente da Abrasel no Triângulo Mineiro, Fábio Bertolucci e seu diretor executivo, Christian Araújo, falaram sobre “Otimização de processos na regional”.

O líder comercial da Abrasel, Matheus Daniel, apresentou insights valiosos sobre “Captação de recursos e parcerias” e a diretora executiva da Abrasel no Vale do Rio Doce, Gisele Xavier, falou sobre “Marketing e comunicação institucional”. Em seguida, foi apresentada qual será a próxima cidade a receber o Encontro de Regionais da Abrasel em Minas Gerais em 2026: Viçosa.

As regionais da Abrasel em Minas Gerais apresentaram suas boas práticas. André Yuki e Ana Luísa Alves compartilharam suas experiências na captação de recursos por meio de editais de cultura e turismo, além apresentarem o livro “Tempero Mineiro – As melhores receitas e prosas da cozinha mineira com André Yuki”, que valoriza a gastronomia e os profissionais do Sul de Minas. Os exemplares foram distribuídos de forma gratuita para os participantes do encontro.

De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Minas, André Yuki, participar do encontro ao lado de tantas lideranças comprometidas com o setor, foi uma experiência enriquecedora. “Cada detalhe da programação reforçou o valor da conexão entre as regionais, da troca de boas práticas e da construção conjunta de soluções para os desafios que enfrentamos no dia a dia”, explicou.

Ainda segundo André Yuki, foi uma oportunidade de apresentar os projetos desenvolvidos no sul de MG, como o livro, fruto de um trabalho coletivo que valoriza a gastronomia e os profissionais que dão vida a ela. “Poder compartilhar isso e ver o interesse das outras regionais foi muito gratificante”, concluiu.

Ana Luísa Alves conta que saiu de Divinópolis com o sentimento de pertencimento ainda mais fortalecido e com novas ideias na bagagem. “Tivemos a certeza de que, quando unimos forças, conseguimos transformar realidades. Seguimos juntos, com propósito, inovação e muita vontade de fazer o setor de alimentação fora do lar crescer com qualidade, inclusão e sustentabilidade”, ressaltou.

Fonte: Ana Luísa Alves