Abrasel no Sul de Minas participa do 36º Congresso Nacional Abrasel e Mesa ao Vivo Brasília

O evento é o maior em conhecimento e informação para o setor de alimentação fora do lar do país.

Foto: Abrasel

Entre os dias 13 e 15 de agosto, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas, ACIV e SEHAV, André Yuki e sua diretora executiva, Ana Luísa Alves, participaram do 36º Congresso Nacional Abrasel | Mesa ao Vivo, em Brasília. O evento é o maior em conhecimento e informação para o setor de alimentação fora do lar do país. Este ano, trouxe como tema “Produtividade: novos horizontes, grandes resultados”, com o objetivo de debater gestões e estratégias para o setor.

De acordo com André Yuki, o evento trouxe acesso ao conhecimento e à informação, oferecendo conteúdo online, gratuito e exclusivo, permitindo acesso à palestrantes renomados e casos de grandes líderes empresariais e da gastronomia, especialmente considerando que 85% do setor de alimentação fora do lar é composto por microempresas.

“O conhecimento é importantíssimo para a sobrevivência desses negócios! Além disso, discute temas como a inteligência artificial na gestão nos próximos anos e proporciona oportunidades de relacionamento com políticos, sendo um momento de discussão sobre desafios, soluções e fortalecimento do ambiente empreendedor no setor, afinal lutamos por um Brasil mais simples para empreender e melhor para viver”, enfatizou André.

A solenidade de abertura, realizada no dia 13, reuniu representantes de todos os estados, empresários e autoridades, para discutirem os caminhos possíveis para o setor. Estiveram presentes o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; os governadores Eduardo Leite (RS) e Ibaneis Rocha (DF); o senador e presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo no Senado, Efraim Filho; o ministro do Turismo, Celso Sabino; o superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto; o líder do Conselho de Administração Nacional da Abrasel, Thiago Falcão e a líder do Conselho Nacional da Abrasel, Rosane Oliveira.

Estiveram presentes ainda, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo; o vereador de Varginha, Eduardo Ottoni e o diretor da TV Princesa, Nyei Nadeia, convidados através da Abrasel no Sul de Minas. Alckmin destacou a vitalidade do setor, a reforma tributária e a desoneração da folha de pagamento.

“Presente no Brasil inteiro com pequenas, médias e grandes empresas, esse é um setor vital, tanto social quanto economicamente para o país. Já avançamos com algumas reformas e temos uma reforma tributária simplificada que traz eficiência econômica. Antes eram cinco e hoje é apenas um IVA. Feita a reforma do consumo, vamos focar em ir gradualmente desonerando a folha de salários, para não punir quem emprega, mas para estimular a empregabilidade”, ressaltou.

Em sua fala inicial, o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, agradeceu às competências legislativas e executivas pela reforma tributária e apontou a necessidade da desoneração da folha de pagamento. No novo modelo tributário, o setor terá uma alíquota especial, medida que já é adotada em diversos países na América e Europa.

“Estamos felizes com a reforma, pois ela deve trazer benefícios para todo o setor. A alimentação fora do lar é essencial na economia brasileira, pois somos o setor que está presente em todos os lugares, que mais cria e gera empregos, e, também, o que mais abriga empreendedores. E hoje temos a oportunidade de cuidar de quem empreende e de tratar temas como a desoneração da folha. Sem ela não conseguiremos sair do Simples Nacional, que irá acabar com um conjunto enorme de pequenos negócios”, comentou Solmucci.

O senador Efraim Filho, presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS), reiterou as palavras de Solmucci ao ressaltar o valor da reforma tributária. “O atual modelo de tributação está esgotado. O Brasil vive em um dos piores ambientes para se fazer negócios do mundo. A reforma é para ajudar os empreendedores, para que eles tenham um modelo mais simples e menos burocrático. Somos um país em movimento e esses temas estão em andamento”, disse.

Minas Gerais

A presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha, esteve presente em Brasília, juntamente com seus conselheiros, presidentes de regionais, coordenadores de núcleo e sua diretora executiva, Adriana Queiroga, além do corpo jurídico da associação no estado. Segundo Karla, o encontro foi essencial para estreitar laços e realizar importantes alinhamentos estratégicos, fortalecendo ainda mais a unidade e a cooperação entre as lideranças regionais da Abrasel em prol do setor e gastronomia do nosso estado.

“É um grande prazer representar Minas Gerais em um evento tão significativo, pois trabalhamos em prol de melhorias a fim de fortalecer a gastronomia e o turismo em nosso estado. A participação em Brasília foi um momento crucial para estimular a presença do estado no cenário nacional e internacional. Em resumo, nossa participação não é apenas uma celebração de nossa rica tradição culinária, mas uma demonstração de nosso compromisso com a inovação, a qualidade e a excelência no setor alimentício”, ressaltou.

A presença do jurídico da Abrasel em MG, os senhores Dr. Renato Pena e Dr. Pedro Silveira, da Pena & Silveira Advogados, reforçou o compromisso da entidade em assegurar que todas as ações estejam em plena conformidade legal, garantindo uma gestão eficiente e orientada para os melhores resultados.

Recuperação do Rio Grande do Sul

Durante a solenidade de abertura, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve presente e comentou sobre as ações realizadas com foco na recuperação do estado. “Eu quero agradecer o enorme esforço feito pela Abrasel em favor do Rio Grande do Sul. Todos os esforços estão sendo feitos para que se tenha mais empregabilidade, que é fundamental para a nossa população. Em um momento duro da vida do nosso estado, o apoio que recebemos teve um benefício não apenas material, mas também moral, muito importante sobre a capacidade do estado de se refazer”, disse.

A Abrasel lançou após a tragédia, uma campanha para reestruturar o setor no estado, com apoio individualizado para empresários por dois anos, além de uma ação conjunta que reuniu mais de 1500 médicos voluntários para cuidar da saúde do povo gaúcho. Para Paulo Solmucci, nenhum esforço é individual, e é preciso unir esforços para recuperar o setor.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas.