Abertas as inscrições para os concursos Miss e Mister Varginha 2024

A escolha das campeãs do concurso Miss e do campeão do Mister será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Teatro Mestrinho, em Varginha

Foto: Divulgação

Estão abertas oficialmente as inscrições para a escolha do Miss Varginha Teen, Miss Varginha Infantil e Miss Varginha Mirim, além do Mister Varginha, em 2024. O cadastro deve ser feito até o dia 5 de agosto, por meio da internet e com pagamento de uma taxa de R$ 200.

O pagamento deve ser feito por PIX (joaocarlosvga@hotmail.com) até o dia de encerramento do prazo e enviado o comprovante para (35) 98836-6915 (João Carlos Costa). Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesx9FO_-Sl0ulelwxS5NPd2_aO-K3zA3WqwUOV91P8SEGTXQ/viewform

A escolha das campeãs do concurso Miss e do campeão do Mister será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Teatro Mestrinho, em Varginha. Neste dia, Ana Luíza Ferroni (Miss Varginha Teen 2023), Kimberlly da Silva Freitas (Miss Varginha Infantil 2023) e Helena Prado (Miss Varginha Mirim 2023) vão repassar as faixas de campeãs.

Quem vencer, ficará com o título por um ano, até repassar a faixa para a próxima candidata eleita em 2025. Além disso, o representante de cada categoria deverá, durante esse período, participar de todas as festas, confraternizações, feiras, eventos beneficentes, dos certames municipais, estaduais e nacionais, quando solicitado pelos organizadores.

Requisitos e regulamento

Para participar do concurso é necessário ter de 3 a 7 anos na categoria Mirim, 8 a 11 anos na categoria Infantil e 12 a 18 anos na categoria Teen. Para os candidatos ao Mister Varginha, é preciso ter entre 18 e 34 anos. Ainda é preciso mais requisitos, que podem ser encontrados no regulamento do concurso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesx9FO_-Sl0ulelwxS5NPd2_aO-K3zA3WqwUOV91P8SEGTXQ/viewform

Para os inscritos nas categorias Teen e Mister, a organização realiza encontros com intuito de preparar os candidatos para o concurso. Haverá duas datas para encontros, onde serão aplicados workshop de etiqueta, passarela, maquiagem, oratória, entre outros.

O concurso é realizado por João Carlos Costa. Confira tudo sobre o evento em 2023, bem como fotos: https://linktr.ee/missvarginhateen2023

Fonte: Jornalista Iago Almeida