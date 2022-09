A vida não é para bater de frente

Tranquilidade é o remédio para todos os desesperos.

Nosso deslocamento da assiduidade da vida para o desespero existencial é fruto dos problemas que aparecem em nossas vidas.

A tranquilidade é o remédio para todos os desesperos. Não existem problemas impossíveis; o que existem, realmente, são soluções difíceis. E no choque com a vida, saímos na pior.Afrontar as adversidades existenciais tem que ser com serenidades, pois está desliga o choque da tomada.

Aprendi que devemos arrumar a vida como arrumamos a cama, ao amanhecer. Deixar a vida frouxa, ela nos escapa do controle. Ter alvinhos diários e buscar atingir como uma meta de profissional é a lógica de uma vida bem sucedida.

Alvinhos diurnos e dentro do cotidiano nos leva ao entardecer para o centro vitorioso da existência. Este conjunto de alvinhos diários trocará nosso destino de um alvo que irá fazer de você um apaixonado pela vida.

Motivação com sucesso é a receita de um campeão.Objetivos cotidianos realizados são facetas de um mosaico valoroso, encontrado no mercado da vida.

De tempo em tempo nossas vidas nos perseguem com sua vulnerabilidade, penetrando e atacando justamente as partes frágeis, nua de nossa existência. Parar no meio da vida é como desligar o motor do avião no ar. Desastre fatal.

A receita de perseguir objetivos diários nos leva a resultados e a uma vida mais atraente. Devemos sempre colocar utopias em nossas flechas que aumentará a força do arco e a direção da mente.

Se tua vida está num anarquismo e se suas forças estão em confronto com ela, transfere para o sol do meio dia este combate, pois é na realidade que a vida nos ataca e bater de frente com ela sairemos em desvantagens brutas. Busque como armas para enfrentar a deteriorização da existência e metas para atingir objetivos diários que disciplinarão sua rotina e levará a atingir o grande alvo final da vida do que é a felicidade dentro da realidade.

Fonte: Juarez Alvarenga