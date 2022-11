A realidade e um passo a frente

Sonhos nos servem para nos dar força e não há pesos que resistem as tenacidades de uma utopia bem trabalhada.

Foto: CSul.

A vida são fragmentos retidos que a gente com nossa alma no seu decorrer tentam desatar. A prioridade escolhida depende da importância momentânea.

Na adolescência os fragmentos polidos e desatados são os sonhos. Um motor potente para agressividade da vida e seus mistérios.

SABEMOS QUE O TEMPO DOS SONHOS E DA REALIDADE É DIFERENCIADO. NOS SONHOS AS COISAS ACONTECEM INSTANTANEAMENTE E NA REALIDADE ENCONTRAMOS ADVERSIDADES E LENTIDÃO PELO CAMINHO.

Os sonhos nos servem para nos dar força e não há pesos que resistem as tenacidades de uma utopia bem trabalhada.

Se na vida inserimos sonhos no núcleo da realidade ganhamos substancia no mundo surreal.

Se a vida real é agressividade ao concreto cabem aos mundos dos sonhos a sedução do agir com perfeição. O homem que busca o ideal nas suas trajetórias terá êxito em qualquer empreendimento humano. Ter espaço interior onde reserve uma vida psicológica saudável é o primeiro porto para nossa exportação de alegria e motivação para portos alheios.

A compreensão da vida está no enfrentamento da claridade solar com determinação e na penetração do mundo lunar com seduções utópicas.

Nosso interior é um reservatório eclético, temos deste de fantasias quilométrica, passando por sonhos próximos até penetrar com afinco no mundo das execuções.

Dar relativismos aos nossos sonhos e buscar com suas próprias seduções inserir na proporcionalidade das adversidades nos elevará a patamares de verdades. Os planos amarrados na realidade com tempo só chegará ao ponto sonhado.

Que você busca construir dentro do cotidiano obras expressivas, tendo a paciência de um mestre de xadrez com lentidão dos passos rotineiros propiciados pelos fatos advindos das adversidades que só são locomovidas pelas forças de nossos sonhos.

Busque a felicidade dentro da luta que a sedução da vida encantará o seu destino de lutador com resultados.

Fonte: Juarez Alvarenga.