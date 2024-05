A Prefeitura de Varginha parabeniza todos os coletores de lixo

Nessa quinta-feira, 16 de maio, dia Dia do Gari, foi oferecido um café especial aos coletores da Prefeitura de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

Profissionais que com o máximo zelo e eficiência realizam um trabalho digno de ser agraciado.

“O nosso mais sincero agradecimento a toda nossa equipe que não mede esforços para manter nossa cidade limpa e cada vez mais bonita”, disse o vice-prefeito Leonardo Ciacci, cumprimentando-os por meio dos colegas supervisores Rodrigo e Mozarth, as servidoras Raquel, Jéssica e Gilcéia que permitiram que essa singela homenagem fosse concretizada.

O café contou com a presença do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cláudio Abreu, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, e o os demais servidores da Semea. “O trabalho realizado de forma árdua, porém com um sorriso no rosto, é o diferencial de todos eles”, afirmou Cláudio Abreu.