A Little Concert faz apresentação no 5ª da Boa Música

Página do Diário Correio do Sul transmite evento.

O 5ª da Boa Música desta semana é com o projeto A Little Concert, iniciativa dos músicos Douglas Rosa e Millena Castro, que teve início de forma digital durante a quarentena causada pela pandemia da Covid-19.

Na live marcada para essa quinta-feira (27), às 20h, vai rolar a apresentação de clássicos de Michael Jackson, Whitney Houston e bandas como Whitesnake, The Police, Duran Duran com arranjos elaborados pelo duo de guitarra e voz.

O público poderá assistir à live pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural. O projeto conta com o apoio, divulgação e retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio MG1, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Rádio Lírio Online e Webrádio Vitrola do ET. O 5ª da Boa Música conta ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Esta é a edição nº 412 do projeto 5ª da Boa Música, que é realizado pela Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural. A iniciativa já conta com 11 anos de história e, desde 2020, acontece por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha