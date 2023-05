A GCMV recebeu representantes de outros órgãos para a apresentação e discussão sobre o projeto Varginha Digital

A reunião contou com a presença de representantes da GCMV, da Polícia Civil, da PMMG e da Câmara Municipal

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira, 26, foi realizada na Sede da Guarda Civil Municipal, uma reunião para a apresentação do projeto de atualização do sistema de videomonitoramento da cidade de Varginha, que a tornará efetivamente uma Cidade Digital, dotada de vários recursos tecnológicos em várias áreas, com destaque para a parte voltada para segurança pública de uma forma geral.

A reunião contou com a presença de representantes da GCMV, da Polícia Civil, da PMMG e da Câmara Municipal, os quais discutiram e apontaram melhores locais para instalação das Câmeras de tecnologia, as quais contam com vários recursos que irão auxiliar na prevenção e combate da violência, sendo um desses recursos de destaque o de identificação de placas de veículos.

Fonte: Prefeitura de Varginha