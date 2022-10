“A bola da vez”, diz o secretário de desenvolvimento econômico de Varginha

Juliano Cornélio destaca que Varginha é um dos melhores municípios para se investir no Estado.

Redação CSul / Foto: Arquivo Pessoal

Cada vez mais moderna e na mira de grandes empresas, Varginha é a “bola da vez”, segundo o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio.

Ao CSul ele destaca a atração de empresas, desenvolvimento e revela que o município está no caminho certo.

Confira:

“Desde o início desta gestão, adotamos uma política focada no melhor ambiente de negócios, na atração de novos investimentos e desenvolvimentista, e neste sentido, com 11 dias de governo, implementamos o decreto de Liberdade Econômica e a criação de leis de incentivo, como a criação do próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico, da lei que regulamenta a tecnologia 5G na cidade, da aproximação das entidades empresariais, da parceria com o Governo de Minas, por meio da InvestMinas e ao estimulo ao empreendedorismo, como a nova Sede da Secretaria – SEDEC – que funciona ao lado do Hub de Inovação – Cesullab e sede da nova Sala Mineira do Empreendedor.

“Acreditamos que estamos no caminho certo”, destacou Juliano. (Arquivo Pessoal)

Portanto, com estas ações e o incentivo às instalações de empresas, à desburocratização, agilidade nos processos e orientações, os resultados já aparecem, fazendo com que Varginha retomasse a liderança no Sul de Minas na geração de empregos formais no primeiro semestre de 2022 e segundo o governo de Minas, a cidade terá um crescimento de 23% no VAF – Valor Adicionado Fiscal.

O município se tornou “a bola da vez” no Sul de Minas, visto que ainda possui “infraestrutura de qualidade para recebimento dessas empresas”, bem como políticas públicas de incentivos fiscais, tornando a cidade uma das melhores para se investir em Minas Gerais.

Importante destacar também o condomínio industrial e logístico – O Citlog, “que hoje representa um grande vetor de movimento e já atraiu diversas empresas”. Este ano, o condomínio recebeu a Magneti Marelli, que já está em obras para ocupar 25% do galpão de 83 mil m², um investimento, somente deste projeto, na ordem de 300 Milhões de reais e geração de centenas empregos diretos e indiretos.

Analisando somente o condomínio industrial e tecnológico, percebe-se uma enorme possibilidade de crescimento. Nós estamos falando de aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados para obras. Temos uma área de 500 mil metros quadrados, recém adquirida pelo poder público e que esta sendo ofertada para novas empresas que queiram investir no município.

Portanto, acreditamos que estamos no caminho certo, de buscar empresas de qualidade, com empregos de qualidade e consequentemente que sejam perenes em nossa cidade e que aqui façam investimentos e participem do nosso ecossistema empresarial, gerando valor para a sociedade, e tudo isto se resume pela infraestrutura que a cidade dispõe, como segurança, saúde, educação de qualidade, moradia e sua localização estratégica entre os principais centros do País”.