Forte chuva derruba árvore na BR-491 e outdoors em Varginha

Redação CSul / Foto destaque: Marcus Madeira / Blog do Madeira

Moradores de Varginha foram surpreendidos com uma forte chuva no final da tarde desta terça-feira (8). A tempestade veio acompanhada de vento e ocasionou picos na energia elétrica em alguns pontos da cidade.

Conforme a estação meteorológica do aeroporto de Varginha, a chuva durou cerca de 20 minutos, foram registrados 15 milímetros. Ainda segundo registrado pela estação, os ventos chegaram a 30km/h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva, apesar de forte, deixou poucos estragos. Na área central, uma estrutura que estava armada em frente a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo foi tombada na calçada. Nas praças, folhas e galhos foram espalhados pelo vento.

Na manhã desta quarta-feira (10), equipes da Prefeitura de Varginha já trabalhavam na limpeza das áreas afetadas.

Moradores também registraram destelhamentos e quedas de árvores.

Nas proximidades do Via Café Garden Shopping, o vento arrancou a placa de um prédio que está em construção, a pista sentido a rodovia chegou a ficar interditada após a queda do material.

Na rotatória, abaixo do shopping, um outdoor também foi derrubado pelo vento.

Enquanto na BR-491, entre Varginha e Elói Mendes, uma árvore caiu na estrada, motoristas tiveram de desviar e redobrar a atenção

Apesar dos estragos, não houve registro de feridos.

Previsão do Tempo

Nesta quarta-feira (9), os varginhenses podem esperar por mais chuva. Segundo o site ClimaTempo, poderão haver pancadas de chuva pela tarde e noite.

A temperatura mínima no município deve ser de 15°C, com máxima de 25°C. Ainda conforme o site, a previsão é de 10 mm de chuva, ventos poderão chegar a 13km/h. As pancadas devem ocorrer a tarde e a noite.

Nesta quinta-feira (10), as temperaturas mínimas devem chegar a 16°C, com máxima de 25°C. A previsão indica 9 mm de chuva e ventos que devem chegar a 13km/h.