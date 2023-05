9º Congresso Internacional do Grupo Unis começa na próxima semana com atividades gratuitas

O evento deste ano acontecerá em um formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais, entre palestras, oficinas, minicursos, workshops, debates e práticas

Foto: Grupo Educacional Unis

Na próxima segunda-feira (22/05) começa o 9º Congresso Internacional do Grupo Unis, um evento tradicional da instituição que conta com atividades gratuitas e abertas para todos os públicos do meio acadêmico e da sociedade, programadas para acontecer até o dia 26/05.

Com foco no tema “Somos únicos em um mundo diverso”, trabalhando a diversidade e a inclusão nas organizações, o Congresso busca destacar que cada ser humano é subjetivo e composto por diferentes características, o que constitui a beleza da diversidade e ressalta a pluralidade de aspectos individuais.

Essa temática foi escolhida porque a diversidade de cor, de raça, de etnia, de orientação sexual, de aspectos neurológicos, de preferências, de valores, de religião, de cultura, de forma de pensar, de falar, de vestir, de se posicionar e de existir, entre outras individualidades, constituem os seres humanos e o fazem seres únicos.

O evento deste ano acontecerá em um formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais, entre palestras, oficinas, minicursos, workshops, debates e práticas, que buscam atuar de forma efetiva em propostas de empoderamento e incluir a sociedade como agente direto na solução das metas apresentadas.

Além disso, o Congresso traz também ótimas oportunidades para a integração cultural, tanto possibilitando o contato entre os participantes internacionais e a nossa comunidade, como também promovendo atrações culturais que encerram todos os dias do Congresso com muita energia e entretenimento.

Mais informações sobre o 9º Congresso Internacional podem ser encontradas no site: ci.unis.edu.br.

Fonte: Grupo Educacional Unis