9º Congresso Internacional do Grupo Unis acontece em maio

O evento deste ano acontecerá em um formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais.

Foto: Grupo Educacional Unis

Entre os dias 22 e 26 de maio acontece o 9º Congresso Internacional do Grupo Unis, um evento tradicional da instituição que conta com atividades para todos os públicos do meio acadêmico e da sociedade.

Nesta edição, o Congresso vai incluir atividades da XI Semana da EaD do Grupo Unis, do XXIII Congresso da Pós-Graduação, da IV Jornada Interinstitucional Stricto Sensu e Representações Sociais e do I Seminário Interno de Iniciação Científica.

Com foco no tema “Somos únicos em um mundo diverso”, trabalhando a diversidade e a inclusão nas organizações, o Congresso busca destacar que cada ser humano é subjetivo e composto por diferentes características, o que constitui a beleza da diversidade e ressalta a pluralidade de aspectos individuais.

Essa temática foi escolhida porque a diversidade de cor, de raça, de etnia, de orientação sexual, de aspectos neurológicos, de preferências, de valores, de religião, de cultura, de forma de pensar, de falar, de vestir, de se posicionar e de existir, entre outras individualidades, constituem os seres humanos e o fazem seres únicos.

O evento deste ano acontecerá em um formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais, entre palestras, oficinas, minicursos, workshops, debates e práticas, que buscam atuar de forma efetiva em propostas de empoderamento e incluir a sociedade como agente direto na solução das metas apresentadas.

Fonte: Grupo Educacional Unis