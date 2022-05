93% das declarações de Imposto de Renda foram entregues no Sul de Minas

Prazo se encerra hoje, 31. Expectativa é de que, 397 mil declarações sejam enviadas na região.

Foto: Divulgação

A Receita Federal informa que recebeu 370.251 declarações de Imposto de Renda 2022, referentes ao ano-base 2021 no Sul de Minas. O quantitativo, representa 93% da expectativa.

Em todo o país, até às 11 horas desta terça-feira (31), foram entregues 33.557.430.

Em Minas Gerais foram entregues 3.194.134 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021 o que corresponde a 9,52% do total Brasil.

Declarações entregues nas principais cidades do Sul de Minas:

Alfenas 11.309

Campo Belo 5.568

Guaxupé 7.843

Itajubá 17.032

Lavras 17.074

Passos 16.158

Poços de Caldas 33.034

Extrema 7.473

Pouso Alegre 29.587

Santa Rita do Sapucaí 6.488

São Lourenço 7.433

São Sebastião do Paraíso 10.930

Três Corações 10.045

Três Pontas 7.300

Varginha 24.402

Entrega em atraso

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo, que se encerra hoje (31/05/2022) estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Campanha Destinação

Contribuintes que fazem a declaração no modelo completo podem destinar até 3% de seu Imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso. A destinação não configura gasto para o contribuinte, que se tiver imposto a pagar, terá o valor abatido e caso tenha imposto a restituir receberá o valor somado à restituição.

Fonte: Receita Federal de Varginha