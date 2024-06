7ª Feira Literária de Varginha começa hoje na Praça do ET

O evento acontece na Praça do ET, com toda programação gratuita.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, Biblioteca Pública e Museu Municipal, realiza a partir desta quarta-feira (12) até sábado, dia 15 de junho, a FLIV 2024 – 7ª Feira Literária de Varginha. O evento acontece na Praça do ET, com toda programação gratuita.

A iniciativa contará com a presença de escritores varginhenses com a venda dos livros por eles publicados; um espaço destinado à Biblioteca Pública com Troca de Livros; exposição dos projetos de extensão do CEFET-MG, Campus Varginha; exposição do projeto “Mini Cidade” maquetes dos espaços públicos e privados elaborados pelos alunos dos 3º anos do SESI Varginha.

A programação cultural contará com apresentações de dança, sarau literário, uma edição do Clube de Leitura Leia Mulheres, lançamento de livros, uma edição especial do projeto 5ª da Boa Música com a banda A Little Concert, além da apresentação dos alunos e professores do Conservatório Estadual de Música de Varginha.

Confira a programação completa:

Todos os dias

Presença dos escritores varginhenses

Espaço da Biblioteca Pública de Varginha, com Troca de Livros

Exposição dos projetos de extensão do CEFET

Exposição do projeto “Mini Cidade” maquetes dos espaços públicos e privados elaborados pelos dos alunos dos 3° anos do SESI Varginha

Quarta-feira (12/06)

13h – Abertura

14h30 – Grupo de Dança, Cor, Arte e Movimento do Centro de Convivência do Idoso – CCI e CRAS I Sion

15h às 17h30 – Sarau literário (15 min para cada participante)

18h – Palestra Miscelânea literária: Tudo é rio, redes, booktubers e polêmicas como elementos da leitura no Brasil, com Letícia Veiga Vasques

19h – Encontro do Clube de Leitura Leia Mulheres – Olhos d’água, de Conceição Evaristo, com mediação de Luciane Madrid Cesar

Quinta-feira (13/06)

9h – Palestra Projeto Entre Cartas com a Comunidade

10h15 – Palestra A história de um Adolescente Empreendedor

Palestrante: João Victor Oliveira, autor do livro: Contratei meu pai aos treze anos

Palestrante: João Victor Oliveira, autor do livro: Contratei meu pai aos treze anos 14h30 – O Senhor dos Sonhos – uma linda aventura!

A iniciativa compõe a Mostra de Teatro Infantil promovida pelo projeto Faz Cultura – viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura

Ingressos disponíveis na Fundação Cultural (sujeito à lotação)

16h – Importância do Livro para a Humanidade

Palestrante: Bruno Crispim de Sousa Borba – Diretor da Organização Internacional Nova Acrópole – Sede Varginha

19h – Pré-lançamento do livro: Desafinando paradigmas, do professor Everton Lemes

20h – 5ª da Boa Música com a banda A Little Concert

Sexta-feira (14/06)

9h30 – Palestra: LEPCE Leitura e Processos Criativos de Escrita

14h às 17h – Tarde literária com os escritores

19h – Lançamento do e-book Marolo: saberes e sabores do cerrado

20h – Apresentação do Conservatório Estadual de Música de Varginha

Sábado (15/06)

9h30 – Apresentação do projeto Tom Batuke – Música em Movimentação

10h30 – Apresentações dos alunos da Escola ARPEJO

Fonte: Fundação Cultural de Varginha