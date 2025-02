750 mil veículos devem passar pelas rodovias do Sul de Minas no Carnaval

Mais de 750 mil veículos devem passar pelas rodovias da EPR durante o período, aumento de até 20% no fluxo

Foto: EPR Sul de Minas

Com a chegada do Carnaval, milhares de motoristas se preparam para viajar seja para aproveitar a festa ou visitar familiares. Para garantir mais segurança e conforto aos usuários, a EPR Sul de Minas e a EPR Vias do Café iniciam, nesta sexta-feira (28), a Operação Carnaval 2025, um plano especial de atendimento que contará com monitoramento 24h, reforço operacional e ações educativas sobre direção segura em parceria com as polícias rodoviárias Militar e Federal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A expectativa é de que mais de 750 mil veículos circulem pelas rodovias administradas pelas duas concessionárias durante todo o período carnavalesco, representando um aumento médio de até 20% no volume de tráfego. A EPR Sul de Minas projeta um crescimento de 17% no fluxo de veículos leves e 5% nos veículos pesados, números semelhantes aos estimados pela EPR Vias do Café.

Monitoramento reforçado e equipes preparadas para o atendimento 24h

Para atender ao aumento do tráfego, as concessionárias irão reforçar em cerca de 20% o atendimento operacional com viaturas de inspeção, guinchos, ambulâncias e painéis de mensagens variáveis (PMVs) com orientações aos motoristas. Todo o trabalho é coordenado a partir dos Centros de Controle de Operações (CCOs) disponíveis em cada concessionária.

Além disso, todas as obras que exigem interdição de faixas serão evitadas durante o feriado, garantindo fluidez no trânsito. Apenas serviços emergenciais em acostamentos e faixas de domínio poderão ocorrer, sem impacto na mobilidade.

Os motoristas que trafegam pelas rodovias concedidas às concessionárias contam ainda com bases operacionais equipadas com banheiros, fraldários, água potável e estacionamento, além de equipes de apoio à disposição 24 horas por dia.

Evite os horários de pico

Os motoristas que pretendem viajar durante o Carnaval devem planejar a viagem para evitar os horários de maior movimento, que devem ocorrer nos seguintes períodos:

• Saída para o feriado: Sexta-feira (28), a partir das 15h, e sábado (01/03), entre 7h e 12h;

• Retorno do feriado: Terça-feira (4), entre 15h e 20h e quarta-feira (05/03) das 7H às 14 horas;

Pontos de atenção nas rodovias

A BR-459 e a MG-173, administradas pela EPR Sul de Minas, são os principais acessos ao Litoral Paulista e a destinos turísticos do Sul de Minas Gerais. Essas rodovias também recebem alto fluxo de veículos com destino a Santa Rita do Sapucaí, que atrai milhares de foliões todos os anos.

Na EPR Vias do Café, os pontos com maior movimento incluem as praças de Três Corações, Alfenas e Boa Esperança, que registram aumento significativo no tráfego de veículos leves ao longo do feriado.

Campanha educativa: Operação Folia Segura

Durante todo o feriado, a EPR Sul de Minas e a EPR Vias do Café realizarão a Operação Folia Segura, uma ação especial de conscientização para motoristas e passageiros, abordando temas essenciais para um trânsito mais seguro, como: