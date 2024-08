Foram abordadas no encontro a saúde bucal e a segunda a importância das habilidades sociais na relação laboral.

Foto: PMMG

Na última quinta-feira, 15 de agosto de 2024, foi realizado o 6º encontro do “Projeto Saúde em Foco” em Varginha; duas temáticas foram abordadas no encontro, a primeira relacionada à saúde bucal e a segunda a importância das habilidades sociais na relação laboral.

O encontro iniciou com a participação da Maj Cir Dent Elaine, que explanou sobre auto cuidado, prevenção e ações de promoção da saúde bucal, bem como a influência dos hábitos saudáveis no bem estar e saúde integral.

Em seguida, foi iniciada uma roda de conversa com 2º Ten Psi Bárbara, psicóloga da Unidade, que realizou a explanação sobre as habilidades sociais e o grupo discutiu o impacto das habilidades sociais nas relações e vínculos afetivos no ambiente de trabalho.

Fonte: PMMG